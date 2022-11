Preocupación en Cartagena por amenazas a 28 líderes sociales

En Cartagena hay preocupación en la ciudadanía y las autoridades porque, de acuerdo a diagnósticos que han hecho las asociaciones de las distintas localidades, son 28 los líderes sociales amenazados en distintos sectores.

Ana Villa, reconocida lideresa de la ciudad,

le contó a Blu Radio las intimidaciones y amenazas que ha recibido.

"He recibido amenazas más que todo en moto. En la última se bajaron los tipos y me sacaron un revolver, en otra ocasión me vieron en la calle y me dijeron que me iban a explotar. Puse denuncias ante las diferentes entidades del Estado y la Unidad de Protección vino, me evaluó

y el único esquema de seguridad que me dieron fue un chaleco antibala, un botón antipánico y un celular. Ni mi familia ni yo hemos recibido ningún tipo de intervención psicosocial", relató Villa

La lideresa agregó que son 28 líderes que han sido amenazados, así lo han diagnósticado las tres asociaciones de las tres localidades de Cartagena, los cuales están coordinación con el mismo número de denuncias que se han interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación

Por su parte, el alcalde Pedrito Pereira se reunió en Bogotá con Pablo González, director de la Unidad Nacional de Protección, para atender estas amenazas.

"Nos reunimos con el director de la Unidad Nacional de Protección y hemos quedado en una agenda para la próxima reunión para atender las inquietudes y solicitudes que hemos recibido de todos los lideres amenazados en el Distrito de Cartagena", afirmó Pereira.