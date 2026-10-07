En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidencia emite directivas sobre viajes, publicidad y protección de recursos

Presidencia emite directivas sobre viajes, publicidad y protección de recursos

La directiva presidencial también asegura que queda prohibido usar dinero público para autopromoción.

Casa de Nariño.
Casa de Nariño.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Directiva Presidencial 06 enviada a los ministros y directores de entidades pide priorizar los eventos virtuales, teniendo en cuenta la política de austeridad. También señala que las comisiones al exterior deben ser aprobadas vía despacho presidencial.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Se reitera que los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, señala el documento.

Últimas noticias

Personas permanecen en la sala de espera mientras aguardan sus vuelos.
Nación

¿Por qué se retrasan o cancelan los vuelos?, estas son las causas que debe conocer

icbf.jpg
Nación

ICBF advierte que garantizará atención a usuarios durante jornada de protesta sindical

Publicidad

Además, el valor de los pasajes o de los viáticos que no se utilicen deberán ser reembolsado. La directiva también prohíbe el uso de dinero público para autopromoción.

“Está prohibido todo gasto en publicidad de naturaleza estatal, que tenga por objeto autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales, y/o de partido o movimiento político”, se lee en la directiva.

dinero plata economia bolsillo blu radio.jpg
Economía
Foto: referencia, Blu Radio

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las campañas deben ser normativas, educativas o de temas como la salud y la seguridad vial.

Publicidad

“Se prohíbe la contratación o financiación de pauta, publicidad, publirreportajes, testimoniales o cualquier otra pieza de comunicación que tenga por objeto o efecto promover, destacar, exaltar o posicionar la imagen, el nombre, la voz o el retrato de servidores públicos, o la gestión de la entidad o del Gobierno nacional en la atención de emergencias, así como la utilización para tales fines de recursos destinados a la atención del desastre, provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, agrega la directiva.

También se conoció una directiva sobre la protección de los recursos públicos.

Publicidad

“Los supervisores, o quienes hagan sus veces deberán verificar, de acuerdo con la naturaleza de cada contrato, que las obligaciones, actividades y demás compromisos contractuales se encuentren efectivamente ejecutados y cuenten con evidencia idónea”, se lee en el documento.

También se hace referencia a la responsabilidad en el ejercicio de la supervisión.

“Los supervisores pueden ser responsables por los daños causados por sus actuaciones u omisiones, debiendo responder civilmente mediante indemnizaciones y ser objeto de acciones de repetición o llamamiento en garantía. Además pueden incurrir en responsabilidad fiscal si su falta de control genera detrimento al patrimonio público, en responsabilidad penal cuando cometen delitos contra la administración pública como peculado, cohecho o prevaricato y en responsabilidad disciplinaria cuando incumplen sus deberes de vigilancia, certifican irregularmente el cumplimiento de contratos o no informan riesgos, posibles incumplimientos o actos de corrupción”, advierte la directiva.

Relacionados

Presidencia de la República

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad