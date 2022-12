Presidente de la Alianza Verde denuncia amenazas de muerte de las Águilas Negras

El presidente de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, denunció amenazas de muerte en un panfleto que anuncia el exterminio de los líderes sociales que apoyaron la campaña del movimiento Colombia Humana, a sindicalistas y a integrantes de otros partidos políticos de izquierda.

Publicidad

En el escrito, firmado por supuestos integrantes de las autodenominadas Águilas Negras, se amenaza de muerte a voceros y sindicalistas representativos del suroccidente colombiano, entre ellos al senador Alexander López, al exrepresentante a la Cámara Wilson Arias y a viarios integrantes de la dirigencia de Sintraemcali y la CUT.

“Desde ahí la necesidad de dar continuidad al proceso de exterminio de todo aquel que participó y continúa impulsando la Colombia Humana y que en el Valle del Cauca se pretende fortalecer”, puntualiza el panfleto.

Publicidad

Según Ospina, esta intimidación en su contra se da en respuesta al inconformismo que expresó el exalcalde y exsenador por la presencia en la posesión del presidente Iván Duque de Salvatore Lucchese, el opositor venezolano que aseguró a agencias internacionales haber participado en el supuesto atentado en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Publicidad

“A Colombia no le sirve estar reuniéndose con personas que han incentivado la muerte en el hermano país. Es lo que yo considero, ha provocado esta tensión tan poco clara en mi contra. No me he comunicado con las otras personas, pero expreso mi solidaridad y acompañamiento en este momento tan horrible”, añadió Ospina.

Ospina solicitó a la UNP garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas en el país e hizo un llamado para que se evalúe el nivel de riesgo que corre cada líder intimidado.

Publicidad