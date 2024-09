Presidente del Consejo de Estado a Petro: "Hablar de golpe de Estado es insólito"

El magistrado Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado, desmintió las acusaciones de participar en un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Afirmó que la justicia en general no tiene color político y que la toma de decisiones se basa en las normas y no en favoritismos.

“Eso no tiene ningún fundamento. La justicia en general no tiene ningún color político. La justicia tiene que decidir conforme a la Constitución y a la ley. Toma decisiones es con fundamento en lo que digan las normas y no atiende ningún favoritismo. La justicia, por definición, es imparcial. Entonces, resulta prácticamente insólito hablar de golpes de Estado”, dijo el magistrado en Mañanas Blu.

>>> En contexto: Petro "no acepta" que Consejo de Estado habilite CNE para investigar topes de campaña

Además, explicó el papel del Consejo de Estado en la resolución de conflictos de competencia entre entidades administrativas. En el caso de las investigaciones a la campaña de Gustavo Petro en 2022, se presentó un conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El Consejo de Estado decidió que la competencia para investigar administrativamente las campañas, e imponer sanciones pecuniarias correspondía al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la decisión de destituir al presidente Petro corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El magistrado Chaves aclaró que el fuero presidencial no protege al presidente frente a sanciones administrativas, y que el Consejo Nacional Electoral podría imponer multas a la campaña de Petro, pero no puede decretar la pérdida del cargo del presidente.

En la decisión se dice que la competencia del Consejo Nacional Electoral es únicamente investigación administrativa e incluso máximo sanciones pecuniarias, sanciones en dinero, pero si se trata ya de la pérdida del cargo la competencia le corresponde al Congreso a través de la Cámara de Representantes y de su Comisión de Acusaciones Agregó.

En cuanto a la reacción del presidente Petro ante las decisiones del Consejo de Estado, el magistrado Chaves expresó su sorpresa y consideró sus declaraciones como insólitas. Afirmó que las decisiones judiciales son imparciales por naturaleza y susceptibles de crítica académica, pero que es sorprendente que el presidente tenga esas consideraciones a propósito de decisiones judiciales.