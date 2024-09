Petro "no acepta" que Consejo de Estado habilite CNE para investigarlo por topes de campaña

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar su campaña por presunta violación en los topes. Cabe recordar que el CNE argumenta que en la campaña del presidente se habrían violado los topes en más de $5.300 millones: $3.709 millones en la primera vuelta y $1.646 millones en la segunda. Por dicha investigación, el mandatario considera que se está construyendo un golpe de Estado.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo (Nacional) Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege. La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política, como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”, dijo el presidente Petro.

Por todo lo anterior, el mandatario concluyó que cada uno de estos actos en su contra sirven para constituir la idea de un acto golpista. “¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”, aseguró.

La publicación del mandatario no fue bien recibida dentro del mundo político, pues desde la oposición cuestionaron que se comparara el contexto que hoy vive el vecino país. “Increíble que mientras @petrogustavo se niega a condenar la brutal dictadura de Maduro en Venezuela, se atreva a decir que en Colombia hay un ‘golpe de Estado’ porque las autoridades investigan una posible violación de los topes electorales por parte de su gerente de campaña”, dijo el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero.

Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la comparación.

Por su parte, Pastor Saade, uno de los más fieles al presidente Gustavo Petro, defendió al mandatario y aseguró que “la ultraderecha quiere asesinar a Petro y hasta han buscado la manera de hacerlo a través del envenenamiento para crear la narrativa de una sobredosis de sustancias alucinógenas”.

Todo esto, y el constante rechazo de Petro por la investigación contra su campaña, parece que despertará innumerables reacciones en el entorno político.