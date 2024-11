Presidente Gustavo Petro sobre Venezuela: “Las elecciones fueron un error”

En una entrevista con el medio O Globo, el presidente Gustavo Petro reconoció que la iniciativa de construir una postura en bloque con países como Brasil y México perdió acogida y en este momento ya no sería posible. El mandatario además aseguró que las elecciones en Venezuela fueron un error.

“Un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Así como critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del Gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones, y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas. La exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista, pero yo creo que va a haber un momento en donde Venezuela sepa, su pueblo sepa, que, poniéndose de acuerdo él mismo sobre cómo va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad”, dijo el mandatario

Aunque se pensaba que el G20 sería un escenario para hablar de Venezuela, según los funcionarios no se ha tocado este tema, ni siquiera en la reunión que hubo ayer entre el bloque de países progresistas con Chile, Brasil, México y Colombia

Por otra parte, en esta misma entrevista el mandatario también se refirió a su homólogo argentino Javier Milei, a quien llamó fascista una vez más.

Cabe mencionar que este pronunciamiento del presidente iría en contra de ese acuerdo de no agresión que habían pactado los cancilleres de Argentina y Colombia luego de que casi se rompieran las relaciones por el intercambio de insultos entre ambos mandatarios.