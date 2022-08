Presidente Petro dice que Guardia Presidencial debe ser "primera línea de defensa de la democracia"

El presidente Gustavo Petro estuvo en la ceremonia del 37 aniversario del Batallón Guardia Presidencial antes de viajar hacia El Tarra, Norte de Santander, para realizar un consejo de seguridad debido a la situación de orden público que se vive en esa zona del país.

Petro aseguró que se debe profundizar la democracia en Colombia y que los objetivos básicos son la justicia social y la justicia ambiental, dos factores que llevan a la paz que necesita el país, pero que el presidente reconoció que no son objetivos fáciles de alcanzar. En el mismo sentido, refiriéndose al Batallón Guardia Presidencial, les pidió ser la primera línea de la defensa de la democracia.

"Los motivos por los cuales fue creado este Batallón hace ya bastante tiempo, varias décadas, tenía como finalidad y tiene, ser la primera línea de la defensa de la democracia", manifestó el mandatario.

Por otro lado, se refirió a los recientes atentados contra la fuerza pública en Norte de Santander y al ataque que sufrió esta semana la caravana de su esquema de seguridad que se desplazó a El Tarra para evaluar la situación de seguridad previo a la llegada del mandatario, aseguró que estas son demostraciones de los desafíos que tiene la paz en el país.

"Aún hay una distancia enorme para alcanzarlos, hoy no más hay un atentado con seis jóvenes heridos en Norte de Santander, ahí mismo una de las avanzadas de la escolta de la Presidencia fue alcanzada, hasta ahora no hay muertos, menos mal, son los primeros hechos y no hemos alcanzado los 15 días de estar en este Gobierno", finalizó.

