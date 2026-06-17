Presidente Petro no acata orden judicial y participa otra vez en política

Desde la Universidad de Antioquia, en Medellín, el presidente Gustavo Petro encabezó un acto público en el que anunció que hablaría sobre la situación de la salud en Colombia y la defensa de lo público. Sin embargo, durante su intervención volvió a referirse a temas de carácter político y electoral.

Pese a la reciente orden de un juez de Medellín que le prohibió utilizar los canales oficiales para favorecer o perjudicar a candidatos presidenciales, así como difundir denuncias de fraude electoral sin evidencia sólida que las respalde, el mandatario realizó declaraciones relacionadas con aspirantes que participarán en la segunda vuelta presidencial.

“Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente, y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen. Entonces dice, en video de su propia voz, que yo odio a Colombia, y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno que sacar de 6 a 7 millones de personas de la pobreza en Colombia, que no hizo ninguno de sus amigos... El señor Restrepo mandó a la gente a la pobreza”, aseguró el mandatario.

Durante su intervención, Petro rechazó las acusaciones de odio a Colombia y aseguró que, por el contrario, su postura parte del amor por el país.