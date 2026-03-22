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Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro no descarta subir el precio de la gasolina por la guerra en Irán

Presidente Petro no descarta subir el precio de la gasolina por la guerra en Irán

Según el mandatario, esta situación se debe a la crisis en Oriente Medio que inició a finales de febrero de este año.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 22 de mar, 2026

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