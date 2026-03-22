Presidente Petro no descarta subir el precio de la gasolina por la guerra en Irán

El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, señaló que Colombia podría enfrentar un aumento en los precios de los combustibles si se mantiene el alza internacional del petróleo. Esto, en medio de anuncios previos por parte del Gobierno nacional que proponían posibles reducciones en el precio de la gasolina y el diésel.

Frente a esta situación, el mandatario aseguró que en Colombia no se podrán generar subsidios a la gasolina y que, si en el mercado internacional esta aumenta su precio, también aumentará en el país.

Además, señaló que el alza del precio del petróleo en mayo obliga al Gobierno nacional a construir un “sistema intensivo de fertilizantes subsidiados”, en el que Ecopetrol juega un papel central.

“El aumento del precio del petróleo en mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, donde Ecopetrol juega el papel central”, afirmó el mandatario.



Según el presidente Petro, la estrategia contemplaría redirigir utilidades de la petrolera estatal para financiar fertilizantes de origen colombiano.

“Renunciando al monto de utilidades que será la financiación del subsidio a los fertilizantes, la nación permitirá elaborar fertilizantes de origen colombiano. No se podrán generar subsidios a la gasolina y, si esta aumenta en el precio internacional, también subirá en Colombia. El subsidio del diésel se limita exclusivamente al transporte de carga”, añadió.

Trino de Gustavo Petro X: @petrogustavo

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Es importante señalar que estos anuncios por parte del presidente se dan en medio de una coyuntura compleja a nivel internacional, pues los precios de los principales combustibles en el mundo han aumentado considerablemente desde que Estados Unidos e Israel bombardearon a Irán a finales de febrero de 2026.

Es por esto que toda la situación que hoy continúa en Oriente Medio ha impulsado el aumento generalizado en los precios de las materias primas e, incluso, llevó al petróleo a cotizarse por encima de los US$100 por barril durante el mes de marzo.



¿En cuánto se redujo el precio de la gasolina en Colombia?

Tan solo en los primeros meses de 2026, el Gobierno ha reducido en dos ocasiones el precio del galón de gasolina. La primera fue a mediados de febrero, en la que el Ministerio de Minas y Energía anunció una reducción de $500, y la segunda comenzó a regir a partir del 1 de marzo, con un ajuste adicional de $500.

