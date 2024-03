Presidente Petro propuso a la fiscal Camargo un "sometimiento colectivo a la justicia"

En medio del acto de posesión de la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a los grandes retos en materia de justicia que tiene el ente investigador.

Fue en ese escenario que el presidente Gustavo Petro revivió una antigua discusión que tuvo el anterior fiscal Francisco Barbosa y que no tuvo frutos: un acogimiento colectivo a la justicia de participantes del conflicto armado que no encajan dentro de justicias transicional como la JEP y Justicia y Paz.

“Hay 17.000 procesos que llaman de terceros, así lo llama la Corte Constitucional, que no pueden ser juzgados en la JEP porque allá son los guerrilleros y los militares. No pueden ser juzgados en Justicia y Paz porque allá son los paramilitares, entonces tienen que ir a la Fiscalía a ser investigados y son los terceros y resulta que es el mismo hecho es la misma masacre como El Aro (…) están los que ordenaron la masacre hay que resolver eso porque si no no habrá verdad, es una construcción de una impunidad”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Sobre ese asunto pidió que en un próximo encuentro aborden la manera de encontrar mecanismos que permitan ese sometimiento.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que desde un principio esperaba la construcción de una Fiscalía independiente respetando la independencia de poderes.

“Yo hice una terna donde no la conocía a usted (….) Gente me decía, no sea bobo, ponga alguien que le cuide la espalda”, añadió.

En cuanto a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo resaltó que su período de 4 años va a tener 5 pilares:



Priorizar diferentes delitos de la mano de cada seccional que va a tener autonomía. Dinamizar la aplicación de las figuras prémiales y mejorar la intervención de la fiscalía en los juicios. Fortalecer el análisis criminal y desmantelar así organizaciones criminales. Dinamizar la aplicación de las figuras prémiales y mejorar la intervención de la fiscalía en los juicios. Diseño de indicadores de gestión y analizar el rendimiento de fiscales.

También mencionó la nueva fiscal Camargo su participación en los diálogos de una reforma a la Justicia en compañía de la cartera.