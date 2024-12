Presidente Petro responde a EPS Coosalud: “No tengo nada de que retractarme”

Sigue la discusión entre las directivas de la EPS Coosalud y el presidente Gustavo Petro. Cabe recordar que la junta directiva en la tarde del sábado 7 de diciembre le emitió una casta solicitando al primer mandatario que corrigiera las afirmaciones que había hecho frente a la denuncia de la SuperSalud; quienes afirmaron que en medio de la intervención se evidenció que la EPS fío a una empresa privada en un préstamo por más de 200.000 millones de pesos y que estaba a nombre de una persona de la junta directiva.

“En esta operación se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos públicos de la salud. El gerente de la EPS es también dueño de una empresa privada de nombre similar. La empresa privada se endeuda con un banco por 221.000 millones y pone de fiador a la empresa pública con sus recursos públicos", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Y agregó, "La empresa privada no paga el crédito, es decir, se lleva los 221.000 millones y el banco embarga los recursos de la pública que servían de fianza en una fiducia ¿Quién ganó? El señor Jaime Gonzales, dueño de la empresa privada y gerente, al mismo tiempo, de la pública”.

Trino del presidente Petro. Foto: cuenta X @petrogustavo.

Justamente el jefe de Estado se refirió a la petición de la junta directiva, aseguraron que no tenía que retractarse. Por su parte, asegura que un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de esa EPS.

“Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos, perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no", afirmó el presidente en el trino.

Confirmó, además, que le pedirá al estado queso declara como víctima en el proceso penal que se iniciará, y aseguró que extenderá una petición para que la Agencia Jurídica del Estado asuma la defensa de los intereses de los afiliados a Coosalud.