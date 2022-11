Presunción de inocencia del general Montoya es una burla: víctimas de falsos positivos

Después de las explosivas declaraciones del coronel Santiago Herrera contra el general (r) Mario Montoya, reveladas en exclusiva por BLU Radio, hablaron algunos de los familiares de las víctimas de falsos positivos que comprometerían al excomandante del Ejército.

Desde el 23 de octubre de 2006, la vida de José Alexander Castro se partió en dos cuando en una finca cercana al municipio de Campamento, en el departamento de Antioquia, llegaron soldados del Batallón de Infantería Número 10 (que estaban bajo la comandancia del general (r) Montoya) a la vivienda de su tío John Freddy Navarro, de 36 años, y su hermano, Humberto León Pulgarín, de 24 años, quien para esa época le ayudaba con el cultivo de café.

Era de madrugada y se estaban vistiendo para ir a ordeñar, pero en ese momento los soldados ingresaron violentamente, se llevaron 4 millones de pesos en una maleta, fotos de la familia y elementos personales.

Luego, a las 7:00 de la mañana, según José Alexander, “se fueron subiendo para la carretera haciendo disparos al aire para que la población civil creyera que estaban en un combate, y ya en la carretera los asesinaron”.

Alexander narró que a su tío “le pusieron dos granadas de mano y un S26, dos armas calibre 38, tubos de PVC con dinamita y los hicieron pasar como guerrilleros, y eso no es todo, ya después de que los habían matado, le destrozaron el cráneo a punta de fusil”.

Sobre las versiones de los coroneles Rincón y Herrera ante la JEP que incriminan a Montoya con falsos positivos, Castro manifestó que esto les ha dado fortaleza para seguir con el caso ante la justicia transicional y agradecen que salgan los relatos a luz pública.

“Eso no era coincidencia, eso no era un experimento, esa era una práctica criminal contra los más pobres, contra los más débiles entonces que no venga a decir el general que él no tiene que ver en eso, eso es una burla”, aseguró frente a la declaratoria de inocencia de Montoya.

José Alexander le contó a BLU Radio que lo que más les llena de indignación es que de boca del general (r) Mario Montoya no han escuchado perdón, y en cambio sí solo declaraciones sobre su inocencia.