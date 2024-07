Presunto feminicida en Villavicencio estaría involucrado en desaparición de otra mujer

Luego de conocerse el crimen de Alejandra del Pilar Moreno, a manos de su compañero sentimental, Héctor Henry Guayabo, familiares de una mujer que lleva tres años desaparecida aseguran que este hombre también sería el responsable. Se trata de Norly Yulieth Perdomo, de 31 años, y quien tiene una hija menor de edad.

Paola Forero, tía de Norly, aseguró que su sobrina desapareció justo cuando estaba en proceso de separación con Héctor Guayabo.

La mujer señaló que este hombre tiene antecedentes de acoso y que las autoridades no hicieron nada al respecto en el momento en que su familiar desapareció.

“Si ellos hubieran reaccionado a tiempo, hubieran capturado a ese tipo. Esta otra muchacha estuviera viva en estos momentos. El tipo era muy obsesivo, muy posesivo, él le escondía la cédula para que ella no viajara, le dañaba el teléfono para que no ella no se comunicara con la familia con nadie, si ella se iba a la finca le marcaba 100 o 150 veces, hasta llamaba a otros familiares para ver si estaba con ellos”, dijo Paola Forero, familiar de la mujer desaparecida.

En el caso de Alejandra del Pilar, el hombre confesó el crimen. Las autoridades revelaron que el cuerpo de esta víctima de feminicidio fue hallado al interior de una bolsa en un abismo al que fue arrojada hora después de su muerte.