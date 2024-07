Hombre confesó asesinato de su pareja en Villavicencio; pagó por tirar su cuerpo al abismo

Alejandra del Pilar Moreno, de 32 años y cabeza de hogar, se convirtió en la más reciente víctima de feminicidio en Villavicencio. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades en zona rural del municipio, donde fue arrojado dentro de una bolsa, al parecer, por personas pagadas por su pareja sentimental.

El principal sospechoso de este presunto feminicidio es la pareja sentimental de la mujer, quien sostenía una relación desde hace un poco más de seis meses.

Según pudo conocer Blu Radio, el hombre contrató un servicio de moto carguero para trasladar el cuerpo desde una vivienda en el barrio Hierbabuena hasta la zona donde fue arrojado en un abismo. El conductor del vehículo sintió sospechas y dio aviso a las autoridades.

El presunto responsable se entregó a la Fiscalía, pero fue dejado en libertad por no tener una orden de captura en su contra. Los familiares rechazaron esta situación y pidieron justicia.

“Pido que s haga justicia, que hagan una orden de captura ya, porque él no puede seguir libre, esto no puede seguir así de que mato y me voy para la casa, y como si nada, yo pido que capturen a este señor y que se haga justicia”, señaló Angela, hermana de la mujer asesinada.

La situación en Villavicencio prendió las alarmas, pues hace menos de 15 días otra mujer también fue asesinada por su pareja sentimental delante de sus dos hijas. Aunque la víctima fue trasladada a un centro médico, la gravedad de las heridas acabaron con su vida.

Para Luisa Rodríguez, abogada especialista en temas de género y defensora de derechos de las mujeres, es desalentador y preocupante el panorama para las mujeres en Villavicencio: “Vemos una falta de interés por parte de las autoridades, hay un mecanismo articulador que evidentemente no está funcionando, frente a eso no queda más que exigir celeridad y diligencia en todo el proceso de investigación y exigir a las autoridades que tome cartas en el asunto, que realmente la vida de las mujeres si importa”, señaló.

En el departamento del Meta la situación tampoco es alentadora. Según cifras entregadas por el diputado Wilmar Barbosa, en lo corrido del año cuatro mujeres han sido victimas de feminicidio. Hasta el momento ninguno ha sido esclarecido.