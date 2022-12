Pretelt reiteró que no tuvo “nada que ver en selección de tutela de Fidupetrol”

En la Corte Suprema de Justicia finalizó la primera parte de la audiencia del juicio en contra del suspendido magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien es procesado por presuntamente haber recibido 500 millones de pesos de Fidupetrol a cambio de incidir en una tutela que obligaba a la petrolera a pagar una millonaria multa.



Pretelt aseguró que no tuvo nada que ver en la selección de la tutela de Fidupetrol y que “resultó ser una gran casualidad” que la misma le correspondiera a él pues, según asegura el magistrado suspendido, “esos procesos llegan a la Corte y se reparten por sorteo”.



"A mí me correspondió el rango de septiembre donde estaba esa tutela", agregó.



Además, Pretelt dijo que a su despacho le correspondió hacer una ficha esquemática sobre la tutela de Fidupetrol, lo que es una preselección, pero que él no decidió hacerla, lo que demostraría a su juicio que no tuvo interés en el caso.



"A mí me correspondió el rango de la tutela de Fidupetrol a la que desconocía totalmente. Le hice fichas esquemáticas a unas 8 tutelas ese día, el primero de octubre del 2013", dijo, reiterando que entre esas fichas no hizo la de Fidupetrol.



Sobre su relación con el abogado Víctor Pacheco, condenado por el caso Fidupetrol, Pretelt dijo que lo conoció en un almuerzo en un restaurante y que se lo presentó el magistrado Guillermo Bueno en el 2011. Dijo, además, que Pacheco lo visitó unas 7 o 9 veces en su despacho de la Corte Constitucional, pero que durante esas visitas nunca se tocó el tema de Fidupetrol, compañía a la que defendía.



Además, afirmó que Pacheco nunca estuvo en su casa como ha asegurado en sus declaraciones y que, durante este proceso, el fiscal general encargado, Jorge Perdomo, le ocultó las pruebas que se tenían.



