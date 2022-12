Procurador pide a Corte Constitucional revisar tutela de general Uscátegui

Ante la Corte Constitucional el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, radicó una solicitud para que sea seleccionada la tutela que radicó el general (r) Jaime Humberto Uscátegui Ramírez contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual busca revocar la condena de 37 años proferida en su contra.



El militar retirado argumentó que se le habría vulnerado el derecho al debido proceso porque los delitos por los que fue acusado fueron calificados como “de lesa humanidad” y se declaró que no prescribían. (Lea también: CIDH admitió demanda del general Uscátegui por masacre de Mapiripán )

Uscátegui fue condenado a 37 años de prisión por la Corte luego de que esta advirtiera que en el caso no operaba la prescripción de la acción penal por tratarse de delitos de lesa humanidad.



Para el jefe del Ministerio Público, en el caso se advierte una vulneración del derecho al debido proceso.



“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”, dijo Ordóñez al tiempo que señaló que en el Código Penal Colombiano no se conciben los delitos de lesa humanidad ni los crímenes de guerra sino que, por el contrario, estas categorías están incluidas en instrumentos internacionales que, a pesar de que han sido ratificados por Colombia, en todo caso aún no han sido armonizados plenamente con el ordenamiento jurídico interno. (Lea también: Suspender glifosato hará que jóvenes estén más cerca de las drogas: procurador )



Indica al respecto que, si bien tanto internacionalmente como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia se ha sostenido que cuando se está ante delitos de lesa humanidad el principio de legalidad debe flexibilizarse para la consecución de fines considerados superiores, como la lucha contra la impunidad, no puede llegarse al extremo de anular este principio por completo, pues constituye uno de los pilares fundamentales del Estado colombiano, tiene plena vigencia y debe ser asegurado por todas las autoridades nacionales.



En este sentido, se pregunta el jefe del Ministerio Público si la decisión penal proferida en contra del general (r) Uscátegui implicó el desconocimiento y la desnaturalización del principio de legalidad. (Lea también: Procurador pide al nuevo MinDefensa mantener unidas las Fuerzas Militares )



Teniendo en cuenta lo anterior, considera el procurador Ordóñez que este caso representa una oportunidad para que la Corte precise con total claridad los límites constitucionales que debe tener la llamada “flexibilización del principio de legalidad”, así como para que se pronuncie sobre la manera de asegurar la supremacía constitucional ante eventuales conflictos o tensiones entre las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, y específicamente sobre las facultades y competencias de las autoridades judiciales con respecto a casos de este tipo.