Procuraduría investiga a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería

La Procuraduría Regional de Sucre ordenó la reapertura de la investigación disciplinaria contra Jorge Eliecer Doria Corrales, Álvaro Segrith Sepulveda Salgado, Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería.

Segú se pudo conocer, esto se da por presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

El ente investigador ordenó practicar una vista especial a la Cámara de Comercio de Montería, con el objetivo de verificar las actuaciones y decisiones de los miembros de la junta hoy disciplinados, y quienes serán escuchados bajo gravedad de juramento.

Entre las supuestas irregularidades la Cámara de Comercio de Montería, habría adjudicado millonarios contratos con las misma cuatro empresas todas con nombres extranjeros por un valor de 8.500 millones de pesos.

Además, dos de las empresas registran la misma dirección y los objetivos de los contratos serían los mismos.

De los 8.500 millones de pesos antes referenciados, cerca de 3.398 millones 131.000 pesos habrían sido con Alliance Effort EU, entre los cuales figurarían dos de promoción de matrículas por 1.576 millones de pesos, dos asesorías por 849 millones, dos contratos de recaudo de cartera por 200 millones de pesos y una consultoría por 772.500.000 pesos.

Otras de las empresas sería Innovemp Korperschaft S.A.S a la que se le habrían adjudicado recursos por 3.026 millones de pesos para seis contratos, de los cuales cinco serían de asesorías por valor de 2.576 millones de pesos y uno para la creación e implementación del Centro Digital de la Cámara de Comercio por valor de 450 millones de pesos.

Entre tanto, con Prosjekt Og Forsk Colombia S.A.S, se habrían firmado

seis contratos por valor de 1.836 millones 570 mil pesos.

sta empresa habría sido la encargada de hacer los censos y estudios de investigación relacionados con el comercio, como encuestas de percepción de seguridad por las que se habrían pagado 617 millones de pesos.

Con la firma llamada Rechts & Steuern, Corp S.A.S se habría adjudicado el contrato 006-19 por 184 millones de pesos para hacer un estudio sociojurídico de los conflictos de los comerciantes de Montería, el cual habría tenido una duración de dos meses y 20 días.

"Si se observa con detenimiento, en cada año contractual (2016-2020), el 90% de la contratación, se va en 3 o 4 grandes con los mismos contratistas, para realizar particulares objetos: censos, encuestas, estudios de percepción de seguridad, capacitación al comercio informal entre otros y realmente no vemos a nuestro juicio, qué tanto beneficio real y tangible”, dice el documento.

“Esto ha significado dicha contratación millonaria de más de 8.000 millones de pesos en los últimos cuatro años para impulsar el comercio formal del departamento de Córdoba y el desarrollo económico del departamento de Córdoba", añade.

Al tiempo precisan que "las empresas Innovemp Korperschaft S.A.S y Rechts & Steuern, Corp S.A.S a quienes se les ha adjudicado contratos a corte de 2019, por un valor total de $1.574.000.000 (contratos No. 007, 010 y 012 en el 2019), y $184.000.000 (contrato No. 006/19), respectivamente, comparten la misma dirección: carrera 12 No. 53-42 of. 804 Torre 3 (barrio residencial de la ciudad de Montería), según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio.

Cabe precisar que a esta junta se le había investigado, pero hace un mes la decisión había sido revocada.

