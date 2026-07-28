Procuraduría ordena investigación disciplinaria al capitán Manuel Cubillos por el caso de Dilan Cruz

La Procuraduría General de la Nación ordenó compulsar copias para que se abra una nueva investigación disciplinaria contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), dentro del proceso por la muerte de Dilan Cruz, el joven de 18 años que recibió el impacto de un proyectil durante una jornada de protesta el 23 de noviembre de 2019 en Bogotá.

En la providencia, el Ministerio Público señaló que, de acuerdo con la versión entregada por el propio capitán Cubillos, la instrucción recibida durante la jornada fue dispersar la manifestación y restablecer la movilidad. Sobre ese punto, la Procuraduría indicó:

“Teniendo en cuenta que, para el día de los sucesos investigados, el capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez, según lo manifestado por este, recibió como orden dispersar la manifestación y restablecer la movilidad, instrucción que, presuntamente, le impartió el coronel (cr.) Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, quien fungía como comandante nacional de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (…) Por esta Delegada se estima necesario compulsar copias de la presente actuación para que, de manera separada, bajo un nuevo radicado, se inicie la actuación disciplinaria a que haya lugar, en aras de determinar si existe responsabilidad disciplinaria alguna del citado coronel (cr.) Cepeda Cifuentes por las órdenes u orientaciones impartidas el día 23 de noviembre de 2019”.

Caso Dilan Cruz. Imágenes suministradas.

La Procuraduría calificó la conducta atribuida al capitán Cubillos como presuntamente dolosa. Al respecto, indicó: “De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la falta endilgada al capitán (ct.) Manuel Cubillos Rodríguez se califica a título de DOLO, por cuanto, a pesar de tener el conocimiento de los deberes constitucionales y legales que le son exigibles (…) utilizó su arma de dotación de manera libre y voluntaria, en una jornada de manifestaciones donde se encontraban presentes muchos ciudadanos, detonándola en tres ocasiones, según el gasto que reportó, ocasionando la muerte a Dilan Mauricio Cruz Medina, obrando con pleno conocimiento de su comportamiento antijurídico y contrario a derecho”.

La nueva decisión disciplinaria se conoce semanas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarara administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños ocasionados a los familiares de Dilan Cruz.

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