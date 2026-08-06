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Procuraduría pide aplazar aprobación de proyectos de ciencia por $900.000 millones

La entidad considera que las convocatorias requieren un análisis más profundo sobre su viabilidad, alcance e impacto.

Científicos detectan por primera vez una estrella similar al Sol devorando a un planeta
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Foto: Gemini
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

La Procuraduría General de la Nación solicitó aplazar la aprobación de tres convocatorias: 44, 45 y 50 de Ciencia, Tecnología e Innovación, financiadas con cerca de 900.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, al considerar que aún se requiere un análisis más amplio sobre su conveniencia, viabilidad, alcance e impacto.

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Por esa razón, pidió que la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, prevista para este 6 de agosto, tenga únicamente un carácter informativo y deliberativo, dejando las decisiones de fondo para una próxima reunión.

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Según el Ministerio Público, la magnitud de los recursos y la importancia de estas iniciativas para el desarrollo científico del país exigen que su aprobación se realice con suficientes garantías de transparencia, deliberación y una adecuada evaluación de sus beneficios.

"La convocatoria No 44 tiene como objetivo el fortalecimiento de capacidades regionales mediante la formación de talento humano a nivel de doctorado y maestría, alineado con los retos estratégicos de CTel del plan bienal 2025-2026; la No 45 busca el fortalecimiento y creación de nuevos centros e institutos de investigación, centros de desarrollo tecnológico y centros de ciencia; mientras que la No 50 es una convocatoria de proyectos en investigación básica", señaló la Procuraduría.

Las convocatorias involucradas buscan fortalecer la formación de talento humano mediante maestrías y doctorados, crear y consolidar centros de investigación y desarrollo tecnológico, además de financiar proyectos de investigación básica.

La Procuraduría precisó que su solicitud no implica suspender estas iniciativas, sino asegurar que la destinación de los recursos públicos se adopte después de una revisión técnica y administrativa más rigurosa.

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La decisión final quedará en manos del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deberá definir si acoge la recomendación del órgano de control y pospone la aprobación de las convocatorias para una nueva sesión.

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