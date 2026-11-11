Procuraduría publica guía para que mujeres privadas de la libertad conozcan beneficios de la ley

La Procuraduría General de la Nación presentó una cartilla para orientar a las mujeres privadas de la libertad sobre los beneficios y requisitos de la Ley 2292 de 2023, que contempla medidas alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que cumplan determinadas condiciones.

El documento, llamado Alternatividad Penal para Mujeres, busca facilitar el acceso a la justicia y explicar de manera sencilla quiénes pueden acogerse a estos mecanismos y cómo solicitar los beneficios ante los jueces competentes.

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La cartilla explica, entre otros aspectos, en qué consiste el servicio de utilidad pública, cuáles son los subrogados penales y qué competencias tienen las autoridades judiciales para estudiar estas solicitudes.

También desarrolla las condiciones que deben acreditar las mujeres cabeza de familia, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de marginalidad y vulnerabilidad, así como los documentos necesarios para demostrar sus circunstancias.



Otro de los objetivos es combatir los mitos y la desinformación que dificultan el ejercicio de los derechos de las mujeres privadas de la libertad. Por esta razón, incluye orientación sobre las rutas institucionales y los procedimientos para presentar las solicitudes.

Finalmente, el Ministerio Público invitó a las mujeres privadas de la libertad, sus familias, defensores públicos, organizaciones sociales y autoridades penitenciarias a consultar y difundir esta herramienta pedagógica, que permite conocer los mecanismos de alternatividad penal contemplados en la legislación colombiana.