Profesor denunció que tres policías del Esmad lo agredieron por grabar una detención

El profesor Leonardo León se refirió en Mañanas BLU sobre los hechos de violencia registrados en medio de marchas este jueves. El docente decidió grabar la detención de una joven y, aseguró, fue agredido por uniformados.

“Bajo a la calle 71 y veo, supongo una estudiante que le dice algo al Esmad que va abajando por el ese lado, llega un policía de la Metropolitana, la tumba contra una reja. Entonces yo saco el celular para hacer la grabación y es cuando un policía me increpa, me empuja y dice que me quite de ahí y me cogen entre tres policías y es cuando me empiezan a golpear”, narró León.

“Yo estaba exactamente en la calle 71 luego de tratar de hacer el registro de la ambulancia que llevaba al joven que el Esmad le destruyó el ojo, luego de eso no alcanzo a tomar el registro", agregó el docente.

De acuerdo con el profesor, se encontraba en el lugar ya que estaba en proximidades de donde se produjo la revuelta.

Escuche esta entrevista: