Profesor Gamboa explica polémica con vendedor de panela: “Celebró triunfo de De La Espriella"

La controversia que protagonizó el profesor Franklin Gamboa, docente de la Universidad de la Amazonía, continúa generando debate nacional luego de que se hiciera viral un video en el que le comunica a un vendedor de panela que dejaría de comprarle sus productos debido a sus afinidades políticas. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, aseguró que no se arrepiente de haber tomado esa decisión, aunque sí reconoció que fue un error haber expuesto públicamente al comerciante.

La polémica comenzó cuando Gamboa publicó un video en sus redes sociales en el que le informaba a Luis Felipe, un vendedor ambulante de panela, que dejaría de adquirirle el producto tras conocer su respaldo político al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El hecho provocó una fuerte reacción en redes sociales y convirtió al comerciante en una figura nacional, al punto de ser invitado a la posesión presidencial y recibir apoyo institucional para fortalecer su emprendimiento.

Durante la entrevista, el profesor sostuvo que su decisión no obedeció exclusivamente al voto del vendedor, sino a una posición de principios frente a los discursos que, según él, han estigmatizado al magisterio colombiano.

“No es solamente por haber votado por Abelardo De La Espriella, sino por cualquier persona que apoye proyectos políticos que generen violencia o que hayan promovido discursos contra los profesores. Mis principios no pueden estar ahí”, afirmó Gamboa.



"No me arrepiento de lo que dije"

Uno de los momentos más relevantes de la conversación llegó cuando Néstor Morales preguntó directamente si, después de la controversia, se arrepentía de sus palabras.

La respuesta del docente fue contundente: “No, señor, pero sí de exponer a don Luis Felipe”, respondió tras dejar claro que mantiene intacta su postura respecto a dejar de comprar productos a quienes, desde su perspectiva, respaldan proyectos políticos que considera perjudiciales para el gremio docente. Para Gamboa, el verdadero error fue haber compartido el video en redes sociales, pues considera que eso terminó exponiendo innecesariamente al comerciante.

Exponer a don Luis Felipe fue un gran error. Quería grabar mis palabras para que no se malinterpretaran, pero subir el video fue un error que asumo explicó.

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Defensa del gremio docente

El profesor insistió en que su postura nace de la percepción de que los maestros han sido objeto de ataques y estigmatización durante años. Según explicó, su decisión busca enviar un mensaje de rechazo a quienes respaldan discursos que, en su opinión, afectan al sector educativo.

“Los profesores hemos sido muy estigmatizados. No puedo apoyar a quienes promueven discursos que generan rechazo hacia nuestro gremio”, afirmó durante la conversación.

Investigación y repercusiones

Durante la entrevista también se abordó la investigación anunciada por la Universidad de la Amazonía. Gamboa explicó que, hasta el momento, la institución únicamente remitió el caso a los organismos competentes y aseguró que los hechos ocurrieron fuera del ejercicio de sus funciones como docente.

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“No fue en el marco de mi función como profesor. La universidad cumplió con remitir el caso a los entes correspondientes y serán ellos quienes determinen si existe alguna falta”, manifestó. El profesor dijo no creer que la situación desemboque en una sanción disciplinaria, precisamente porque el episodio ocurrió en un ámbito privado.