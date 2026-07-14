De La Espriella invitó a su posesión a vendedor de panela a quien no le compraron por votar por él

El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la invitación oficial a su posesión presidencial para Luis Felipe Yagüe Cotazo, un vendedor de panela de 74 años residente en Florencia, Caquetá. El anuncio se produjo tras difundirse un video en redes sociales que evidenció cómo el comerciante fue objeto de un boicot comercial debido a sus preferencias electorales en los pasados comicios.

Según explicó el mandatario electo, la decisión de sumar a Yagüe Cotazo a la ceremonia de investidura responde a un acto de rechazo frente al odio político del cual fue víctima. El caso del vendedor de panela ha generado un amplio debate sobre el respeto a la libre elección y la convivencia ciudadana en el ámbito comercial y social del país.

El origen del caso de intolerancia política en Caquetá

La situación que originó la invitación presidencial comenzó cuando el profesor y activista Franklin Gamboa grabó y publicó un video en sus redes sociales personales. En el material audiovisual se observa el momento en que el docente notifica de manera directa al comerciante de la tercera edad que prescindirá de manera definitiva de sus servicios comerciales.

"Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada", le manifestó Gamboa al vendedor durante el encuentro registrado en video. En la grabación se aprecia cómo el comerciante de 74 años escucha con una actitud respetuosa y en silencio los reclamos del docente, quien detalló que no volvería a adquirir panela, café, huevos ni miel debido al voto de Yagüe por De la Espriella.



🛑#INDIGNANTE🛑



¡Qué tal esto! Docente dejó de comprarle panela a un adulto mayor por haber votado por el 'Tigre' en las elecciones, en Florencia Caquetá.



El docente universitario le explicó a don 'Luis Felipe' un vendedor ambulante, que no volvería a comprarle sus productos… pic.twitter.com/zwbdTrzFEp — La Jornada (@LaJornadaco) July 12, 2026

La divulgación del video en las plataformas digitales causó un efecto adverso al pretendido por el activista. De manera inmediata, ciudadanos de diferentes regiones del país expresaron su rechazo a la acción del maestro, lo que desencadenó una masiva ola de solidaridad nacional que multiplicó significativamente las ventas habituales de Yagüe Cotazo.

Solidaridad nacional y nuevo programa de emprendimiento

A raíz de este acontecimiento, Abelardo De La Espriella no solo formalizó el llamado de Yagüe a su posesión presidencial, sino que anunció la creación de una iniciativa institucional enfocada en este sector de la economía informal. El próximo gobierno implementará un programa de emprendimiento diseñado específicamente para respaldar a pequeños comerciantes de panela y otros productos agrícolas.

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El presidente electo dirigió un mensaje público directo al trabajador caqueteño para coordinar su asistencia al evento de asunción: "Don Luis Felipe, reciba mi invitación por mi cuenta a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo lo pertinente. Lo quiero ver ahí y abrazarlo", declaró De la Espriella de forma pública.