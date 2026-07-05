Profesores deben responder por acciones de sus alumnos: Ley advierte duras sanciones por este motivo

La responsabilidad de los docentes va más allá de enseñar dentro del aula. En Colombia, la ley establece que profesores y directivos también deben garantizar la seguridad de los estudiantes mientras permanezcan bajo el cuidado de la institución educativa. Por lo tanto, si incumplen esa obligación y ocurre una situación que pudo prevenirse, podrían enfrentar sanciones legales.

Este deber se fundamenta en el derecho a la educación, consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política, así como en las normas que regulan el funcionamiento de los establecimientos educativos del país. La legislación busca garantizar que los menores de edad permanezcan en un entorno seguro durante toda la jornada escolar.

Responsabilidad de los profesores con los estudiantes

La Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, y el Decreto 1850 de 2002 establecen las reglas sobre la organización de la jornada escolar en los colegios oficiales. Durante ese tiempo, los docentes y directivos tienen la obligación de ejercer vigilancia sobre los alumnos.



Esta responsabilidad no se limita a las clases. También se extiende a los recreos, las salidas pedagógicas, las excursiones y demás actividades organizadas por la institución. En todos esos escenarios, el colegio debe mantener su deber de protección sobre los estudiantes.

Docentes en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Qué dice la ley sobre la responsabilidad de los docentes

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El artículo 25 del Código Penal explica que quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado y no lo haga, pese a contar con la posibilidad de impedirlo, podrá responder conforme a la ley.

En el caso de las instituciones educativas, esto se traduce en la denominada "posición de garante", que obliga a los docentes y directivos a adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos que puedan afectar la integridad de los estudiantes.

¿Cuándo pueden salir los estudiantes del colegio?

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Permitir que un estudiante abandone las instalaciones sin autorización puede constituir una falla en el deber de vigilancia del establecimiento educativo. Por ese motivo, los colegios cuentan con protocolos y reglas definidas en sus manuales de convivencia para autorizar este tipo de salidas.



Los estudiantes solo pueden salir durante la jornada escolar siguiendo los procedimientos establecidos por cada institución.

Las autorizaciones deben ajustarse a las normas internas del colegio.

Los docentes y directivos mantienen su deber de protección mientras los alumnos permanezcan bajo su cuidado.

Estas disposiciones buscan reducir riesgos y garantizar que el derecho a la educación se desarrolle en condiciones de seguridad para todos los estudiantes.

