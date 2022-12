Programa completo de Mañanas BLU 26 de agosto de 2014

Tres menores de edad asaltaron un camión de quesos en Bogotá: Un repartidor de quesos fue abordado por tres menores de edad los cuales hurtaron parte del producido que tenía y de la mercancía que transportaba en la localidad de Bosa en Bogotá.

Calma tras funerales multitudinarios de Michael Brown en EE.UU. Miles de personas rindieron homenaje el lunes en San Luis (Misuri), en medio de la calma y la emoción, al joven negro Michael Brown, cuya muerte causada por las balas de un policía blanco reavivó las tensiones raciales en Estados Unidos.

“No voy a aflojar en la lucha contra el contrabando”: Nicolás Maduro: En el marco de las primeras protestas que se presentan en Venezuela por el control electrónico a la compra y venta de alimentos, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que no va a “aflojar” su lucha contra el contrabando en la frontera colombo

Modern Family ganó por quinta vez e hizo historia en los Emmy: La serie "Modern Family" volvió a triunfar el lunes al llevarse en Los Ángeles su quinto Emmy consecutivo a Mejor comedia, un récord de estatuillas solamente igualado por el programa de los años 90 "Frasier".

Con ‘baño de balas’, actor protesta contra el abuso policial en EE.UU. En Estados Unidos, se llevaron a cabo las honras fúnebres del joven afroamericano Michael Brown, asesinado por 6 disparos de bala de un policía en Missouri.

Polémica en España por decálogo para evitar violaciones: En España hay una tremenda polémica por un manual enviado por el Gobierno de ese país a las mujeres ibéricas para evitar violaciones.

Hombre fue arrollado por carro fantasma en Bogotá: Un hombre de aproximados 35 años fue arrollado por un vehículo que emprendió la huida.

Uribe niega que esté pidiendo asilo para su hermano Santiago: “Que le pegunten a Semana que sacó el cuento” le respondió el expresidente Álvaro Uribe a BLU Radio al responder si era verdad o no que él estaba gestionando el asilo político para su hermano, el empresario Santiago Uribe.

“Si me hubieran dado un mes más, acabo con el proceso de paz”: hacker Sepúlveda: El hacker Andrés Sepúlveda volvió a hacer explosivas revelaciones, esta vez para RCN Televisión, en donde aseguró que si le hubieran dado un mes más, acababa con el proceso de paz.

¿Chiflaron a James en el partido del Real Madrid - Córdoba?: Algunos medios de comunicación sugirieron que el volante colombiano James Rodríguez salió chiflado en el partido que el Real Madrid ganó 2-0 ante el Córdoba, por la liga española.

Con la salida de Di María, ¿se reactiva la operación Falcao al Real Madrid?: Según el diario francés 'Le 10 Sport', tras la salida del argentino Ángel Di María hacia el Manchester United, por el que el Real Madrid facturó cerca de 80 millones de euros, el equipo merengue estaría dispuesto a reactivar la negociación para hacerse con los servicios de Radamel Falcao García.

‘Popeye’ enfrentó “la pena que le corresponde”: MinJusticia defiende su salida: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo en entrevista con Mañanas BLU que a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, se le otorgó “la pena que le corresponde en el ordenamiento jurídico colombiano”.

En libertad presunto asesino del periodista Luis Eduardo Cardozo: Crece la indignación en Cali por la decisión de un juez que dejó en libertad a Steven Ayala Murillo, el joven de 22 años que habría golpeado en la cabeza a Cardozo cuando se encontraba en la casa del periodista luego de una fuerte discusión, ocasionándole la muerte.

¡Despampanante! Así lució Sofía Vergara en ceremonia de los Emmy: Donde esté Sofía Vergara los flashes y las cámaras la seguirán para dar cuenta de su belleza y contentar al enorme grupo de sus incondicionales.

No se contempló reducir esquema de seguridad del expresidente Pastrana: Policía: El general William Salamanca, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, aseguró que “nunca se contempló la posibilidad de reducir y menos retirar el esquema de seguridad del expresidente Andrés Pastrana”.

Si tiene que irse que se vaya, habría dicho Palomino sobre seguridad de Pastrana: El expresidente Andrés Pastrana dijo en BLU Radio que la pelea por el cambio de su esquema de seguridad no es una “pataleta” y acusó al director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino de sugerir que deje el país.

Caso ‘Popeye’, ¿una derrota para la justicia colombiana? Debate: Respecto a la liberación del lugarteniente de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, los panelistas de Mañanas BLU debatieron frente al sistema penal acusatorio del país y si, teniendo en cuenta casos como este, está fallando.

Capturan soldado que, al parecer, era infiltrado del ELN: Las autoridades capturaron a un miembro activo del Ejército en el departamento del Bolívar, que al parecer era un infiltrado del ELN.

Sobre el medio día quedaría en libertad alias ‘Popeye’: Crece la expectativa en Cómbita, Boyacá, por la inminente salida de la cárcel de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, uno de los sicarios más temibles de la historia del país.

Como ‘mujer objeto’, Sofía Vergara generó polémica en los Emmy 2014: La actriz colombiana Sofía Vergara protagonizó el momento más polémico de la 66 edición de la ceremonia de entrega de los Emmy al ejercer de mujer objeto en una broma sobre el escenario del teatro Nokia de Los Ángeles (EE.UU.) que no hizo gracia a muchos espectadores.

Carril exclusivo del SITP mejorará velocidad de la Carrera Séptima: TransMilenio: El gerente de TransMilenio, Sergio París, defendió la implementación del carril exclusivo para el SITP por la Carrera Séptima desde la Calle 32 hasta la Calle 100.

Seis policías resultaron heridos en ataque de las Farc en Nariño: Seis policías heridos dejó un ataque de la guerrilla de las Farc en el departamento de Nariño. El hecho se presentó en momentos en que un grupo de uniformados, que acompañaba a los erradicadores de cultivos ilícitos, fue atacado por unos 20 guerrilleros. Los heridos fueron trasladados al municipio de Tumaco.

Farc incinera un vehículo de transporte de gas en Huila: El vehículo de la empresa Alcanos de Colombia, que se desplazaba hacia el corregimiento de Vegalarga, zona rural de Neiva, fue interceptado por hombres armados que hicieron bajar a su conductor y procedieron a prenderle fuego.

Nuevo caso en Bogotá: “tras aplicarse vacuna de VPH, mi hija no puede caminar”: Mónica Ballesteros, madre de una niña de 13 años que se encuentra hospitalizada en un centro médico en Bogotá, denunció que los síntomas de su hija se comenzaron a presentar después de aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.

Producto que vendían como determinador del sexo de un bebé era un juego: Así lo manifestó la vocera de la Superintendencia de Industria y Comercio, María Carolina Corcione, quien explicó que la sanción impuesta a Percos S.A. fue por publicidad engañosa.

Angelino Garzón renunció al Partido de La U: A través de su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente Angelino Garzón anunció que renunció al Partido de La U.

Uribe desmiente versión del hacker sobre reunión: En entrevista con RCN Televisión, el hacker Andrés Sepúlveda dijo que el día en que fue recapturado tenía prevista una reunión con el expresidente Álvaro Uribe.

“Principal problema de la Séptima no se ha solucionado”: Eduardo Behrentz: Eduardo Behrentz, experto en movilidad de la Universidad de los Andes, dijo que no se ha resuelto el principal problema de las rutas de transporte público por la carrera Séptima es la coincidencia de los buses del SITP y los colectivos y que por esta razón no ve que la iniciativa del carril preferencial tenga futuro.

Desvinculan a un alto funcionario de la UNP que hacía parte de red de corrupción: Son al menos cinco personas, entre funcionarios y contratistas, quienes hacen parte de una red de corrupción destapada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República gracias a la información otorgada por el mismo director de la Unidad Nacional de Corrupción, Andrés Villamizar.