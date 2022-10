Programa completo Mañanas BLU 11 de noviembre del 2014

Hombre golpea a mujer y arma feroz pelea en metro de Nueva York: Un hombre dio un fuerte golpe en la cara a una mujer, en medio de una pelea en el metro de Nueva York.

Por primera vez en la historia, una nave espacial se posará sobre un cometa: Un robot científico se posará sobre un cometa el próximo miércoles, por primera vez en la historia de la conquista espacial y tras más de diez años de viaje interplanetario a 450 millones de kilómetros de la Tierra.

Chile, México y Perú buscan inversiones y más comercio en Asia: Chile, México y Perú, los únicos tres miembros latinoamericanos del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), buscan en Pekín estrechar los lazos con la región más dinámica del planeta y atraer inversiones para desarrollar sus economías.

Por poco linchan a hombre que intentó violar a mujer en el sur de Bogotá: Un hombre que, al parecer, intentó violar una mujer en la calle 73 sur con avenida Boyacá, en la localidad de Ciudad Bolívar, por poco fue linchado por los habitantes del sector.

Manifestantes bloquearon el aeropuerto mexicano en protesta por desaparecidos: Padres de los 43 estudiantes mexicanos posiblemente masacrados y manifestantes bloquearon durante tres horas el aeropuerto del turístico balneario de Acapulco (sur), en una nueva protesta por este crimen que ha generado la peor crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Más de 1000 personas damnificadas a causa del invierno en Ocaña, Santander :Una emergencia invernal se presentó en Ocaña Santander luego de que un aguacero azotara la región por más de cinco horas, que dejó como saldo cinco casas destruidas, las vías hacia la Costa y Cúcuta bloqueadas y por lo menos 1200 personas damnificadas.

Dos personas fueron halladas muertas en un vehículo en el centro de Bogotá: El hecho ocurrió en el barrio San José Centro donde fueron halladas dos personas muertas, un hombre y una mujer, que al parecer, fueron asesinadas.

Varios detenidos en operación contra la corrupción en Andalucía, España: Unas 20 personas fueron detenidas este martes en una nueva operación contra la corrupción llevada en varias provincias de Andalucía en España.

Demandan proyecto de construcción de viviendas VIP en zonas exclusivas de Bogotá: El abogado Guillermo Rodriguez demandó la propuesta del alcalde Gustavo Petro de construir Viviendas Interés Prioritario en zonas exclusivas del norte de Bogotá.

Humberto de la Calle se reunirá este martes con partidos de la Unidad Nacional: Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc en La Habana, Cuba, se reunirá este martes con varios partidos políticos para hacer un balance de los avances que se han obtenido en los diálogos.

Obama y Putin hablan sobre Ucrania, Siria e Irán al margen de la cumbre APEC: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, intercambiaron este martes comentarios hasta en tres ocasiones al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y hablaron de Ucrania, Siria e Irán.

Indígenas de El Palo (Cauca), en medio de combates entre Ejército y guerrilla: Habitantes del corregimiento El Palo, municipio de Caloto (Cauca), en la vía que conduce a Toribío, están refugiados en sus casas por los disparos que se escuchan desde la montaña.

Condenan a 36 años a capitán del ferry surcoreano donde murieron 300 personas: Un tribunal surcoreano condenó este martes a 36 años de prisión al capitán del ferry "Sewol", que se hundió el pasado 16 de abril dejando un saldo de 304 muertos.

Polémica en México por lujosa mansión de presidente Peña Nieto: La esposa del presidente de México, Angélica Rivera, compró una mansión valorada en siete millones de dólares a una empresa mexicana asociada al grupo chino que ganó la licitación del primer tren bala en el país, informó el domingo la prensa.

“Con trasplante de Camila no va a colapsar el sistema de Salud”: De la Espriella: Abelardo de la Espriella, abogado de Camila Abuabara, la joven a la que un juzgado suspendió la medida que ordena trasplante de médula, explicó en Mañanas BLU que esta no es una decisión de fondo sobre la acción de Tutela y que con el trasplante “no se va a colapsar el sistema de salud”.

Falcao se pierde amistosos por lesión en pantorrilla, confirma Manchester United: El Manchester United confirmó a través de un comunicado que “debido a un problema en una pantorrilla”, Falcao no ha sido incluido en la escuadra del técnico José Pekerman que disputará los duelos en Londres y Liubliana, contra Estados Unidos y Eslovenia, respectivamente.

Farc dinamitó torre eléctrica que dejó sin suministro de luz a Cajamarca, Tolima: Miembros del frente 21 de las Farc dinamitaron la torre de energía 103, ubicada en el corregimiento de Tapías, dejando al municipio de Cajamarca (Tolima) sin el suministro eléctrico.

Embajador de Colombia no descarta que hayan sido dos las masacres en Venezuela: El embajador de Colombia en Venezuela, Luis Eladio Pérez, no descartó que sean dos las masacres que se presentaron en Venezuela, en una de las cuales murieron ocho personas, cinco de ellas de nacionalidad colombiana.

No se puede responder a una violación con otra: ONU sobre condena a guerrilleros: Fabrizio Hochschild, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia, explicó por qué la organización ha asegurado que la condena de la comunidad indígena Nasa a los guerrilleros de las Farc viola los Derechos Humanos de los juzgados, y afirmó que una violación no se puede responder con otra.

Fotos: En un descuido de Jennifer Lawrence mostró más de la cuenta: La talentosa actriz de Hollywood Jennifer Lawrence tuvo un descuido con su vestido que dejó ver más de la cuenta cuando se dirigía a una fiesta.

Juicio indígena se ajusta a las normas constitucionales: Ministro de Justicia: El ministro de Justicia, Yesid Reyes, afirmó que el juicio realizado a los guerrilleros que asesinaron a los indígenas en el Cauca, “hasta donde se sabe”, está ajustado a la ley

El Dato: A dedo, MinHacienda pensaba comprar edificio en Washington: Durante la visita del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a Washington, algunos funcionarios del Gobierno lo convencieron de que eran tantos los asuntos que tenía la embajada en Estados Unidos que sería bueno comprar otro edificio para su funcionamiento.

Autoridades de Venezuela descartan otra masacre en estado Táchira: El coronel Ulises Chirino, de la policía del municipio de La Grita, en el estado Táchira, descartó que en esa población se haya presentado una masacre de 14 personas, como se había informado inicialmente.

Peña Nieto pasa por mal momento, con tropiezos y escándalos: periodista mexicano: El periodista mexicano Carlos Loret, uno de los más destacados de su país, habló sobre la crisis política que vive el presidente Enrique Peña Nieto tras el asesinato de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

Trabajadores de Avianca inician paro en aeropuerto El Dorado: Cerca de 100 operarios de Avianca iniciaron un cese de actividades indefinido en protesta, según ellos, a la falta de garantías laborales.

Relacionan muerte de mujer a fallas en vehículo de General Motors: General Motors está en el ojo del huracán porque se dice que la muerte de una persona podría estar relacionada con errores de fábrica de algunos de sus vehículos.

Gabriel Silva, nuevo presidente del Partido de La U: Gabriel Silva, exembajador de Colombia en Estados Unidos entre 2010 y 2012, será el nuevo presidente del Partido de la U, decisión que se oficializará en los próximos días.

Continúan los combates entre Ejército y Farc en zona rural de Caloto, Cauca: Cuatro horas completan los enfrentamientos entre la brigada móvil número 14 del Ejército Nacional y guerrilleros del sexto frente de las Farc en el corregimiento El Palo ubicado en la vía que conduce al municipio de Toribio en Cauca.

Si no es ahora, Angelino Garzón aspirará en 2018 a cargo de elección popular: El ex vicepresidente de la República Angelino Garzón aseguró en una carta abierta que en caso de que el fallo del Consejo Nacional Electoral no lo favorezca

Reconocida tenista encendió las redes sociales con estas fotos: Caroline Wozniacki dejó ver su lado más sensual tras publicar una serie de fotos en su red social Instagram.

¿Acaba con autonomía? Creación de Superintendencia de Educación abre debate: El presidente Juan Manuel Santos anunció la posible creación de una Superintendencia de Educación, que reforzaría la labor del Ministerio de Educación de intervenir y vigilar mejor la calidad de la educación en el país y luchar contra lo que se conoce popularmente como ‘universidades de garaje’.

Colombia se coronó campeón mundial de patinaje de pista: Con absoluto dominio, Colombia se proclamó campeón del Mundial de Patinaje luego de las pruebas de relevos que se llevaron a cabo el pasado lunes y que dieron fin a la primera parte de la competencia en Rosario, Argentina.

Grupo Argos anunció una nueva emisión de acciones preferenciales: El proceso lo realizaría durante el primer trimestre del próximo año en donde colocará 50 nuevas millones de acciones, es decir que estaría consiguiendo recursos por cerca de un billón de pesos.