Programa completo Mañanas BLU 13 de noviembre del 2014

Diosdado Cabello arremete contra embajador colombiano por caso Serra: El presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, dijo hoy que tiene sospechas sobre el embajador colombiano en Venezuela, Luis Eladio Pérez, y la información que este maneja del asesinato de un diputado chavista, luego de que el diplomático negara que el homicida fuera colombiano.

Padres de los 43 mexicanos desaparecidos emprenden caravanas: Empujados por la desesperación, los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre emprenden este jueves caravanas para exigir a las autoridades que los encuentren vivos, rechazando la investigación oficial que indica que fueron masacrados.

Autoridades reportaron más de 25 riñas a las afueras del estadio El Campin: La Policía Nacional confirmó que a las afueras del estadio El Campín se presentaron más de 25 riñas tras disputarse la final de la Copa Colombia en la que Deportes Tolima superó a Santa Fe.

Recuperan séptimo cuerpo de mineros atrapados en mina de Amagá: Antioquia Organismos de socorro lograron extraer de la mina La Cancha, en el municipio de Amagá, el cuerpo de la sexta víctima mortal que deja la tragedia ocurrida hace 14 días.

Un nuevo doble homicidio se registró en el suroccidente de Cali: Dos hermanos, de 29 y 32 años, fueron asesinados en el barrio Alto Nápoles en el suroccidente de Cali, tras recibir varios impactos de armas de fuego. Los hombres fueron trasladados a centros asistenciales pero fallecieron.

Robot envía primeras imágenes de cometa 67P: El robot Philae, posado sobre un cometa a más de 510 millones de kilómetros de la Tierra, envió este jueves "tres buenas noticias" sobre su funcionamiento y está siendo sometido a un chequeo, anunciaron los científicos.

Presidente de la Comisión Europea desmiente escándalo fiscal que lo involucra : El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, explicó hoy ante el pleno de la Eurocámara su experiencia sobre el escándalo fiscal LuxLeaks del que se dijo responsable político, pero de cuya implicación directa quiso desmarcarse.

¿Sorprendido por foto del trasero de Kardashian? Ahora vea su desnudo frontal: No contenta con el revuelo que causaron las fotos publicadas desde su Instagram el pasado miércoles, en las que se ve que su prominente trasero es capaz hasta de sostener una copa.

Durante el Caguán, Farc tenía tierras del tamaño de Bogotá: SuperNotariado: El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró que actualmente no hay una cifra exacta de las hectáreas que tienen las Farc en su poder, pero recordó que en la época del Caguán se hizo un estudio a nivel nacional.

Video muestra a vándalos quemando bus del SITP en Bogotá: Las autoridades en Bogotá analizan un video de seguridad en el que se alcanza a ver cómo un encapuchado ingresa al bus del SITP que estaba en cercanías a la Universidad Pedagógica, lo llena de algún tipo de combustible y luego le prende fuego.

Policía de Barranquilla capturó responsables de balacera en Soledad, Atlántico: En las últimas horas, la Policía de Barranquilla capturó a dos hombres que protagonizaron una balacera en la madrugada de este jueves en un barrio de Soledad, Atlántico.

The Economits lanza duras críticas a Colombia por abandono de Buenaventura: La revista The Economits dedicó un extenso artículo a Buenaventura en el que afirma, entre otras cosas, que no es posible que Colombia quiera ser potencia en el Pacífico con un puerto abandonado como ese.

Detenidos por Interbolsa quedarían en libertad por el paro judicial: Fiscalía: La fiscal encargada del caso Interbolsa, Alexandra Ladino, advirtió que es posible que se venzan los términos para los detenidos del caso Interbolsa, por lo que podrían quedar en libertad en los próximos días.

¡Una rubia de ensueño! Vea la nueva conquista de Alexandre Pato: El jugador del Sao Paulo ya no esconde su relación con Fiorella Matheis, una hermosa rubia brasileña modelo, actriz y presentadora reconocida en ese país.

“Sus palabras me dieron fuerzas”: madre de niña símbolo de tragedia de Armero: Aleida Garzón, mamá de Omaira, la niña que se convirtió en símbolo de la tragedia de Armero, ocurrida hace 29 años , dijo que fueron las palabras de su hija las que le dieron fuerza para superar la tragedia.

Elección de sedes de Rusia 2018 y Qatar 2022 no debe ser puesta en duda: Fifa: La atribución de los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Catar no debe ser puesta en duda a pesar de elementos dudosos, "de alcance muy limitado", estimó este jueves la principal autoridad ética de la FIFA en sus conclusiones sobre el 'informe Garcia', encargado para evaluar si hubo corrupción en el proceso de elección de ambas Copas del Mundo

Capturan a Rodolfo Orellana, empresario peruano buscado por lavado de activos: El empresario peruano Rodolfo Orellana fue detenido este jueves en la ciudad colombiana de Cali, quien estaba prófugo de la justicia de su país donde se le acusaba de dirigir una red criminal de narcotráfico, informaron las autoridades colombianas a los medios locales.

Hay acuerdo para que Gobierno y Asonal Judicial negocien fin del paro: En este paro judicial que tiene congestionado al país uno de los que entró a mediar fue el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien en la noche del miércoles logró sentar en la mesa de diálogos a líderes de Asonal Judicial y funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Torre de control de Eldorado perdió contacto por 8 minutos con más de 60 aviones: Controladores aéreos en la terminal de El dorado en Bogotá denuncian que hubo una situación de crisis cuando la torre de control perdió contacto satelital con cerca de 60 aviones que se encontraban en el espacio aéreo de la capital del país.

De la Calle pide que militares también reconozcan responsabilidad con víctimas: El jefe del equipo negociador por parte del Gobierno, Humberto de la Calle, intervino en el foro del proceso de paz de la Universidad del Rosario, donde ha señalado que la paz no depende de la firma del acuerdo, que es algo más profundo donde se convoca a muchos sectores y señalo que en Colombia no habrá paz armada.

Jugueterías que no acaten prohibición podrían ser cerradas: SuperIndustria: Mónica Ramírez, asesora de la Delegatura para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, afirmó en BLU Radio que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones a 12 empresas importadoras y comercializadoras de juguetes

Contralor revive proceso fiscal por concesión de El Dorado: La Contraloría General revocó la orden de archivo del proceso de responsabilidad fiscal relacionado con el manejo de recursos públicos del contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, suscrito entre la Aerocivil y Opaín y el posterior subarriendo del terminal de carga.

“Policías no asistieron a David, no se preocuparon”: amigo de fallecido en Cespo: En diálogo con Blu Radio, Daniel Ariza, un amigo de David Alejando Pinto Díaz, el joven que falleció tras una pelea durante una fiesta en el Centro de Estudio Superiores de la Policía, Cespo, en el norte de Bogotá, aseguró que los uniformados que llegaron al sitio no se preocuparon por el joven pese a que estaba en el suelo.

Uribistas oficializan candidatura de Francisco Santos a la Alcaldía de Bogotá: El director de la colectividad Oscar Iván Zuluaga confirmó que el único candidato para la Alcaldía de Bogotá y que irá a las elecciones del mes de octubre del próximo año será el ex vicepresidente de la República Francisco Santos.

Aprobada en Comisión Primera de Cámara eliminación de reelección de Procurador: La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la eliminación de la reelección del procurador, esto durante la discusión en tercer debate de la reforma al equilibrio de poderes

Aerovicil reconoce que falla en torre de control en Eldorado “fue muy grave”: Gustavo Alberto Lenis, director de la Aeronáutica Civil, señaló en BLU Radio que el incidente sufrido en el Aeropuerto Eldorado el pasado martes, cuando la torre de control perdió contacto con cerca de 60 aviones que se encontraban en el espacio aéreo de Bogotá,

Quedarse sin radar es como pilotar un avión con los ojos tapados: Asopilotos: El secretario de la Asociación de Pilotos Civiles, Jorge Mario Medina, quien es experto en aviación y es piloto de aviones de hasta 150 pasajeros, aseguró en diálogo con Blu Radio que la situación de crisis cuando la torre de control de El Dorado perdió contacto satelital con cerca de 60 aviones por 8 minutos, es supremamente grave porque es como pilotar con los ojos tapados.