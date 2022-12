Programa completo Mañanas BLU 5 de Junio de 2015

¡Insólito! Paciente tocó la guitarra mientras le extirpaban un tumor cerebral: Un brasileño de 33 años sorprendió a miles en las redes sociales tocando una guitarra durante una operación para retirarle un tumor del cerebro.

Publicidad

Jack Warner amenaza con revelar secretos sobre FIFA y Blatter: El exvicepresidente de la FIFA Jack Warner, acusado en el amplio caso de corrupción en el fútbol mundial, amenazó con divulgar una "avalancha" de secretos sobre el ente rector del deporte y su dimitido presidente Joseph Blatter (Lea también: Jack Warner denuncia implicación de la FIFA en elecciones de Trinidad y Tobago ).

Intensifican operativos para dar con el paradero de hija del director de UNP: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se intensificaron los operativos en el área metropolitana de Cúcuta con el objeto de dar con el paradero de Daniela Mora, hija de Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, secuestrada este jueves.

Publicidad

Mundial Sub 20: Ucrania, EE.UU., Ghana y Austria a octavos; Argentina eliminada: La selección argentina certificó su eliminación en la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA sub-20 con su empate frente a Austria (0-0), que pasa a octavos junto a Estados Unidos y Ucrania, mientras que Nueva Zelanda se mantiene viva con su primera victoria del torneo a costa de Myanmar (1-5).

Publicidad

Al menos 20 vehículos resultaron afectados por desmanes de habitantes de Bosa: En la madrugada de este viernes por lo menos 20 vehículos resultaron seriamente afectados por los desmanes presentados en la Avenida Ciudad de Cali con calle 57 sur en la localidad de Bosa al sur de Bogotá.

Tribunal de Estrasburgo autoriza eutanasia de tetrapléjico francés: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió hoy que dejar morir al tetrapléjico francés en estado vegetativo Vincent Lambert no viola su derecho a la vida.

Publicidad

Secuestro de hija de director de la UNP sería obra de delincuencia común: En la madrugada de este viernes el alcalde de Cúcuta, Amaris Ramírez, confirmó que los captores de Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, ya se comunicaron.

Publicidad

‘La Tigresa del Oriente’ se muestra como Dios la trajo al mundo: La cantante peruana de 70 años Juana Judith Bustos, conocida como ‘La Tigresa del Oriente’ se desnudó para una reconocida revista colombiana.

La Comisión de la Verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle: El jefe de la delegación de paz del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, realizó una rueda de prensa en la que explicó en qué consiste la acordada comisión de la verdad, que será creada tras firmar un acuerdo final con la guerrilla de las Farc.

Publicidad

¿Cómo evitar que la Comisión de la Verdad no sea una autoincriminación? Debate: El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, se pronunció sobre la creación y el objetivo de la Comisión de la Verdad, la cual fue anunciada en un comunicado conjunto este jueves por el Gobierno y las Farc desde La Habana y al respecto dijo que el propósito es aclarar lo que sucedió en más de medio siglo de guerra.

Publicidad

Comisión no puede ser un tribunal: José Zalaquett cuenta su experiencia en Chile: El profesor José Zalaquett, quien conformó la Comisión de la Verdad en Chiletras la dictadura de Augusto Pinochet, dijo en Mañanas BLU que tal como sucede con la comisión que anunciaron el Gobierno y las Farc, en su país este fue un organismo moral, histórico y político, pero no judicial. (Lea también: La comisión de la verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle )

¿Quiénes podrían conformar la Comisión de la Verdad? Oyentes opinan: Los oyentes de Mañanas BLU sugirieron nombres de líderes sociales y políticos que podrían conformar la Comisión de la Verdad.

Publicidad

Ofrecen $100 millones por información de captores de hija del director de UNP: En diálogo con Blu Radio el coronel Fabio López, director del Gaula, indicó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que pueda llevar a la ubicación de Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, secuestrada este jueves en Cúcuta, Norte de Santander.

Publicidad

Hay muchas dudas sobre versiones del conductor de Daniela Mora: MinInterior: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó el secuestro de Daniela Mora, hija del director de la Unidad de Protección, Diego Mora, y dijo que hay dudas sobre las versiones entregadas por el conductor del vehículo donde se desplazaba la menor.

Hay evidencia que tratar consumo con drogas legales funciona: viceministro: Al recibir un nuevo insumo para la discusión sobre la política de drogas, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Flórez Henao, señaló que el Gobierno colombiano se encuentra presto para recibir todas las propuestas encaminadas a buscar una solución más efectiva para el problema de las drogas y reiteró que una nueva política en esta materia debe basarse en evidencia científica.

Publicidad

Rescatan a 68 inmigrantes encerrados en camiones en puerto inglés: Sesenta y ocho inmigrantes irregulares, entre ellos dos mujeres embarazadas,fueron descubiertos en el puerto de Harwich encerrados en los contenedores de cuatro camiones cuyos conductores fueron detenidos, informó este viernes el ministerio de Interior británico.

Publicidad

Unas 190 personas, atrapadas en monte por temblor en Malasia: Unas 190 personas pasarán la noche en el monte Kinabalu, donde quedaron atrapadas este viernes por culpa de un sismo de 6 grados de magnitud que sacudió esa región malasia en el norte de la isla de Borneo y causó avalanchas de rocas en el pico.

Sería noble que Farc y ELN apoyen rescate de hija de director de UNP: A. Garzón: Desde el momento en el que las autoridades confirmaron el secuestro de Daniela, la pequeña de 11 años hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, en hechos ocurridos en Cúcuta, el presidente Juan Manuel Santos viene siguiendo desde la Casa de Nariño el minuto a minuto del operativo con el que las autoridades buscan a la menor. (Lea también: Hay muchas dudas sobre versiones del conductor Daniela Mora: MinInterior )

Publicidad

Video: Extraen gusano de 3 cm del ojo de un joven peruano: (Las imágenes pueden ser sensibles) Paramédicos extrajeron un gusano de 3 cm de largo por 0,70 de diámetro alojado cerca del ojo de un joven peruano de 17 años.

Publicidad

Capriles escribe al papa, quien se reunirá con Maduro el domingo: El líder opositor venezolano Henrique Capriles envió una carta al papa Francisco en la que le expone lo que a su juicio es la realidad de su país, una misiva que difunde a pocos días de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostenga un encuentro con el pontífice en el Vaticano.

El buen hijo vuelve a casa: Casemiro, nuevo fichaje del Madrid en era Benitez: El Real Madrid anunció, a través de un comunicado en su página web, el regreso un año después del centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro, tras abonar los 7,5 millones de euros al Oporto y ejercer así la opción de recompra pactada.

Publicidad

Equilibrio tributario, punto clave en próxima reforma tributaria: expertos: El exsecretario de Hacienda de la administración de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, habló sobre el primer informe de tributación de la comisión de expertos que se le entregó al Gobierno Nacional para que tome medidas que le faciliten el ingreso a la OCDE.

Publicidad

Director de UNP no tenía ningún tipo de amenazas: alcalde de Cúcuta: El acalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, pidió a los secuestradores de Daniela Mora, hija del director de Diego Mora, director de la UNP, que le respeten la vida a la menor y además indicó que Mora no tenía amenazas en su contra. (Lea también: Investigan secuestro en Cúcuta de la hija del director de la UNP )

Fotos: Bella y sexy, así es la española considerada el ‘talismán’ de Juventus: A menos de dos días de disputarse la final de la Champions League en Berlínentre Barcelona y Juventus, hay una mujer que se roba todas las miradas. Se trata de Laura Barriales, una hermosa modelo de 32 años que acompaña al equipo de Turín en las buenas y en las malas (Lea también: ‘La Tigresa del Oriente’ se muestra como Dios la trajo al mundo ).

Publicidad

Lo queríamos llevar a un centro de rehabilitación: amigo de José Soto: Ángelo Conti Ruiz, amigo de José Ricardo Soto, el joven que permanece en coma en un hospital de Barranquilla y de quien inicialmente se había dicho que dos patrulleros habían permitido que particulares lo golpearan, dijo enMañanas BLU que el joven padece un problema de drogadicción y que su pelea se dio porque querían llevarlo a un centro de rehabilitación.

Publicidad

CTI descarta que implicado en tortura a Jineth Bedoya haya salido del país: Las autoridades descartaron que hasta el momento Alejandro Cárdenas, alias JJ, involucrado en el secuestro, tortura y violación de Jineth Bedoya, hubiera salido del país.

Incautan más de 2.000 alimentos en mal estado en TransMilenio: Sandra Rodríguez, alcaldesa de la localidad de Tunjuelito en Bogotá, reveló queeste viernes se están desarrollando operativos en portales y estaciones de TransMilenio para incautar alimentos que están siendo vendidos sin ningún tipo de permiso. (Lea también: Video: Una rata en un bus de SITP… y no precisamente un ladrón )

Publicidad

Autoridades investigan supuesto artefacto explosivo abandonado en Rosas, Cauca: En la mañana de este viernes unidades antiexplosivos de la Policía se dirigían rumbo al municipio de Rosas en el departamento del Cauca, para desactivar un artefacto presuntamente explosivo que fue abandonado en el parque central de la población.

Publicidad

Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para rescatar a Daniela Mora: Santos: Durante el congreso del Partido de la U, al que asistió el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente del Gobierno español Felipe González, el mandatario se refirió al secuestro de la pequeña Laura Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, quien fue raptada este jueves en el departamento de Norte de Santander. (Lea también: Hay muchas dudas sobre versiones del conductor Daniela Mora: MinInterior )

Para evitar embarazos, buscan prohibir que menores de edad bailen champeta: El concejal de Cartagena por el partido Cambio Radical Antonio Salim Torres, busca que se apruebe un proyecto de su autoría con el que quedaría prohibido que los menores de edad bailen champeta y reggaetón haciendo poses sexuales.

Publicidad

Colombia, a un paso de alcanzar octavos en Mundial Sub-20 ante Portugal: Colombia está a un paso de alcanzar los octavos de final y buscará darlo el sábado (1h00 GMT) en Dunedin contra el líder del grupo C, Portugal, al que de paso intentará arrebatarle la punta para heredar un rival más accesible en la próxima instancia del Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda-2015. (Lea también: Mundial Sub 20: Ucrania, EE.UU., Ghana y Austria a octavos; Argentina eliminada )

Publicidad

Haceb establece alianza con Whirlpool para fabricar lavadoras en el país: Haceb está cambiando parte de su estrategia de negocio, en la cual se había mantenido independiente, para llegar ahora a un acuerdo de riesgo compartido con Whirlpool para fabricar lavadoras en el país.

Todo listo para el partico Colombia vs Costa Rica en Argentina: La Selección Colombia y su similar de Costa Rica se medirán este sábado a las 4:15 p.m. hora colombiana en el estadio Diego Maradona del Club Argentinos Juniors de Buenos Aires, Argentina.

Publicidad

Titanes Caracol: Sandra Gutiérrez, un ejemplo de perdón y reconciliación: Sandra Gutiérrez Jaramillo, nominada en la categoría ‘Gestos de paz’ de Titanes Caracol , contó en diálogo con Blu Radio su historia como líder de un grupo de personas que fueros sus victimarios pues fue secuestrada por paramilitares y ahora trabaja con desmovilizados de ese grupo armado ilegal.

Publicidad