Programa completo Mañanas BLU 9 de marzo de 2015

Video: Messi tuvo 'problemas' con su hijo previo al partido: Thiago, el hijo de Lionel Messi, se robó las miradas en la previa del partido en el que Barcelona derrotó 6-1 al Rayo Vallecano

Publicidad

Todo lo que se sabe antes de la presentación del Apple Watch: El muy esperado reloj inteligente de Apple debería ser presentado el lunes, con el que el gigante tecnológico intenta diversificarse y establecerse en el mercado de las joyas.

Máximo jefe de fuerzas armadas de EE.UU. visita Irak en plena ofensiva contra EI: El general Martin Dempsey, máximo jerarca militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, llegó el lunes a Bagdad, días después del lanzamiento de una ofensiva para reconquistar Tikrit, ciudad en manos del grupo Estado Islámico (EI).

Publicidad

Avión sin combustible despegó de Abu Dabi para iniciar viaje alrededor del mundo: El avión de propulsión solar "Solar Impulse 2" despegó esta mañana de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con destino a Omán, para cubrir la primera etapa de un viaje de cinco meses alrededor del mundo.

Publicidad

Miles de colombianos salieron a las calles en la Marcha por la vida: Miles de personas salieron este domingo a las calles en Colombia vestidos de blanco y gritando consignas por la paz, los derechos humanos y conmemorando el día de la mujer, en la llamada "Marcha por la Vida", convocada por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus.

Video: Bomberos se las ingenian para rescatar perro atrapado entre dos edificios: Un grupo de rescatistas se las ingenió para rescatar un perro atrapado entre dos edificios en Los Ángeles, California, de los Estados Unidos.

Publicidad

Manchester United y Arsenal se enfrentan en cuartos de final de FA Cup: Manchester United - Arsenal es el duelo destacado de los cuartos de final de la FA Cup inglesa que se disputan de sábado a lunes, mientras que el Bradford, tercera categoría, quiere hacer historia ante el Reading (2ª).

Publicidad

Gobierno suspendió extradición de alias 'El Cura', hermano de ‘Fabián Ramírez’: En resolución del pasado 6 de marzo, el Gobierno Nacional suspendió la solicitud de extradición de Eduardo Cabrera, alias ‘El Cura’, hermano de alias ‘Fabián Ramírez’, uno de los negociadores del grupo guerrillero en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Estado Islámico continúa su ‘yihad’ arqueológica en Irak: El grupo yihadista Estado Islámico (EI) saqueó y destruyó hoy la ciudad antigua de Dur Sharrukin, actual Jorsabad (norte), capital de Asiria durante parte del reinado de Sargón II (722 - 705 a.C.), en el cuarto ataque a sitios arqueológicos del norte de Irak desde finales de febrero.

Publicidad

La primera crisis de Hillary Clinton antes de anunciar candidatura a presidencia: Hasta ahora Hillary Clinton estaba midiendo los tiempos para evitar el desgaste de entrar en la carrera presidencial de 2016 demasiado pronto, pero esta semana ya tuvo que enfrentar la primera crisis por su gestión del correo electrónico como secretaria de Estado.

Publicidad

Francia advierte que se triplicarán yihadistas europeos en Siria e Irak: El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo el sábado que los 3.000 europeos que están implicados en grupos yihadistas que combaten en Siria e Irak podrían pasar a ser 5.000 este verano y 10.000 el año próximo.

Rodrigo Escobar sí me mencionó el caso de Fidupetrol: magistrado González Cuervo: El magistrado Mauricio González Cuervo, quien había negado que se hubiera reunido con personas vinculadas a Fidupetrol, cambió su versión en las últimas horas y confirmó que durante un almuerzo con el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y el exmagistrado Rodrigo Escobar, señalado como el intermediario de la fallida operación para comprar un fallo de tutela en el alto tribunal, sí le mencionaron el tema.

Publicidad

“Estamos listos para iniciar desminado”: general Rafael Colón: El general Rafael Colón, director de Acción Integral contra Minas Antipersonales de la Presidencia de la República, dijo en Mañanas BLU que el Gobierno y las Fuerzas Militares están listos para comenzar ya el proceso de desminado.

Publicidad

Ecopetrol se fortalecerá para enfrentar periodo de bajos precios: Echeverry: A través de un comunicado, el nuevo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que asumirá su cargo el próximo 6 de abril, dio a conocer las estrategias y prioridades que aplicará la compañía petrolera para superar la crisis en que está inmersa, en gran medida debido a los bajos precios internacionales del crudo.

Desminado exige cese bilateral al fuego en algunos territorios: Sergio Fajardo: El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, aseguró en Mañanas BLU que el anunció del desminado humanitario es un paso más hacia el cese bilateral del fuego, aunque aclaró que por ahora sería en los territorios donde se haría la limpieza.

Publicidad

Es imposible que Farc tenga mapas precisos para desminado: Campaña contra minas: El coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), Álvaro Jiménez, aseguró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc “es una noticia que debe ponernos felices a todos los colombianos, permite resolver problemas concretos en las regiones más afectadas por el conflicto”.

Publicidad

Cayeron ‘Las Gatúbelas’, mujeres que usaban sus encantos para robar carros: Una banda dedicada al hurto de carros y liderada por mujeres, fue desarticulada por la Policía de Bogotá.

En zonas de desminado habrá reducción de violencia, no cese bilateral: Naranjo: El general retirado Óscar Naranjo, delegado del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, aseguró que el acuerdo alcanzado entre las partes para lograr el desminado en el territorio nacional, no implica un cese bilateral al fuego.

Publicidad

Mi experiencia me dice que diálogos con Farc son irreversibles: general español: El general Luis Alejandre Sintes, del Ejército español, fue invitado este fin de semana a la mesa de conversaciones de La Habana, dijo en Mañanas BLU que vio un ambiente más que positivo en los diálogos entre el Gobierno y Farc por lo que considera que el proceso es irreversible.

Publicidad

Taxistas de Soacha bloquean vías por posibilidad de nuevos cupos en el municipio: Más de 200 taxistas protestaron en la mañana de este lunes en Soacha, lo que genera caos en la movilidad desde el sector de Madelena hasta la calle 67 sur, sentido Bogotá-Soacha.

Angelino Garzón no descarta candidatura a Alcaldía a través de firmas: El ex vicepresidente Angelino Garzón anunció este lunes, a través de Twitter, que no descarta buscar su candidatura a la Alcaldía por medio de firmas, después de que el Partido de La U no le diera su aval.

Publicidad

Víctor Pacheco no asistió a citación por escándalo de Corte Constitucional: El abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco, quien debía rendir interrogatorio ante la Comisión de Acusación de la Cámara este lunes, no asistió y será citado por tercera ocasión este martes a las 10 de la mañana, para que sea escuchado en calidad de testigo en el proceso que se adelanta por el escándalo de corrupción de la Corte Constitucional, el cual involucra al magistrado Jorge Pretelt.

Publicidad

James Rodríguez, portada de la revista FourFourTwo: El colombiano James Rodríguez es portada de la próxima edición de FouFourTwo, una de las revistas más importantes del fútbol europeo.

Murray vuelve al número 4 de la ATP tras vencer en Copa Davis: Después de una semana de Copa Davis, el escocés Andy Murray recuperó la cuarta posición del ránking gracias a la victoria de Gran Bretaña sobre Estados Unidos, mientras que el español Rafael Nadal continúa en el tercer escalón, publicó la ATP este lunes.

Publicidad

¿Embarazada? Esta sexy modelo mantiene sus abdominales aunque tiene 8 meses: Sarah Stage es una modelo estadounidense que tiene 30 años de edad y está embarazada. Aun en ese estado, no pierde sus curvas, se mantiene en forma y ni si quiera se le nota su barriga de 34 semanas (8 meses).

Publicidad

Abogado Víctor Pacheco llegó al búnker de la Fiscalía a interrogatorio: Antes de las 9:00 de la mañana, llegó al búnker de la Fiscalía en Bogotá el abogado Víctor Pacheco, quien deberá rendir diligencia de interrogatorio por el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional.

Por falta de aval, ya en Bogotá no puedo ser candidato: Angelino Garzón: El ex vicepresidente Angelino Garzón, en entrevista con Blu Radio, lamentó que en Bogotá no puede ser candidato por el Partido de La U, pues esa colectividad ya confirmó su apoyo a Rafael Pardo.

Publicidad

SuperSalud prorrogó por seis meses la intervención a la IPS SaludCoop: Este lunes la Superintendencia de Salud informó que prorrogó por 6 meses más la intervención forzosa a la IPS SaludCoop. La intervención por parte del Gobierno será entonces hasta el mes de septiembre de este año.

Publicidad

Vaticano reconoce robo de carta escrita por Miguel Ángel pero se niega a pagar: La Santa Sede reconoció hoy el robo en sus archivos de una carta escrita de puño y letra por Miguel Ángel Buonarotti, un documento singular pues habitualmente el genio de la pintura solo firmaba las misivas que redactaban sus colaboradores, informaron medios locales.

Senador Robert Menéndez enfrentará cargos por corrupción en Estados Unidos: El Departamento de Justicia de EE.UU. se prepara para presentar cargos criminales por corrupción contra el senador demócrata de origen cubano Robert Menéndez, en un caso relacionado con sus lazos con el millonario dominicano Salomon Melgen, informaron este lunes la cadena CNN y el diario Washington Post.

Publicidad

Reportaje no es un ataque a Iglesia; muestra manzanas podridas: Manuel Teodoro: Manuel Teodoro, director de Séptimo Día, se refirió en BLU Radio a la polémica generada tras la emisión del reportaje de este domingo que documentó seis casos sobre sacerdotes colombianos que han cometido delito de pederastia, asegurando que no consistió en una generalización contra la Iglesia católica, sino contra las “manzanas podridas” que han opacado la imagen de la institución religiosa.

Publicidad

Escándalo de pueblo en Anzoátegui, Tolima por show de Apolo’s Men en plena plaza: La Alcaldía de Anzoategui, Tolima, contrató a un show de Apolo’s Men para celebrar el Día de la Mujer, quienes hicieron una exhibición en plena plaza pública.

Carril preferencial de la Carrera 15 comenzará a funcionar a finales de marzo: La secretaria de Movilidad de Bogotá, María Constanza García, informó que el carril preferencial de la Carrera 15 empezará a funcionar a finales de marzo.

Publicidad

En 2025, el territorio colombiano estaría libre de minas antipersonales: Santos: El presidente Juan Manuel Santos aseguró que para el año 2025 Colombia ya podría ser un país libre de minas antipersonales, y señaló que el conflicto en el país se está desescalando gracias a que las Farc están demostrando voluntad de paz con gestos importantes como el acordado el sábado en La Habana.

Publicidad

Infante de Marina perdió una pierna por mina antipersonal en Valle del Cauca: Cuando participaba en una operación de erradicación de cultivos de coca en el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, un infante de marina de 27 años de edad cayó en un campo minado.

Venta de ropa para niños, un negocio que se expande en Colombia: Actualmente Off Corss es el líder mercado en Colombia con 7 millones de prendas y más de 170 mil millones de pesos en facturación anual, su porcentaje de mercado está por encima del 10 por ciento.

Publicidad

Conozca detalles del concierto de Katy Perry en Bogotá el próximo 9 de octubre: Juan Arbeláez, representante de Move Concert, empresa que traerá a Katy Perry a Colombia, habló en Mañanas BLU acerca de los detalles de la boletería y el show de este concierto que se realizará el próximo 9 de octubre en el parque deportivo de la Autopista Norte con 222, el cual tiene un aforo de 20.000 personas.