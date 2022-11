Programa completo Meridiano Blu 19 de enero de 2015

Consejo de seguridad en Argelia, Cauca, para analizar retención de militares: Un consejo de seguridad se desarrolla en Argelia, Cauca, para analizar el caso de más de 30 militares que fueron retenidos en el corregimiento El Plateado.

Colombia afirma que músicos de Pitalito no fueron expulsados de Venezuela: A través de un comunicado, la Cancillería aclaró que la banda de Pitalito, Huila, que no pudo presentarse en Venezuela por problemas con su documentación, no acató las recomendaciones hechas por Migración Colombia, antes de viajar al vecino país.

Luis Alfredo Ramos se declaró inocente por acusación de parapolítica: El dirigente político Luis Alfredo Ramos Botero insistió en su inocencia ante el juicio que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con paramilitares.

Ideam alerta sobre probabilidad de consolidación de El Niño: El Ideam afirmó este lunes que aumenta la probabilidad de consolidación de El Niño, pese a las lluvias que se han presentado en diferentes sectores del país en las últimas horas.

Campesinos de Boyacá, a punto de perder fincas por deudas con Banco Agrario: Decenas de familias que viven del cultivo de la papa en Boyacá están a punto de perder sus fincas por las deudas con el Banco Agrario, los campesinos amenazan con hacer otro paro agrario.