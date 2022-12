Programa completo Meridiano BLU 24 de junio de 2015

Condenan a 18 años de cárcel a alias 'Rojas' por homicidio de alias ‘Iván Ríos’: El guerrillero de las Farc Pedro Pablo Montoya Cortés, alias ‘Rojas’, fue condenado a 18 años y tres meses de prisión por el homicidio de Manuel de Jesús Muñoz, alias ‘Iván Ríos’, y su compañera sentimental.

‘Clan Úsuga’, un grupo criminal con un imperio de más de $108 mil millones: Fuentes consultadas por Blu Radio al interior de la Fiscalía General de la Nación revelaron que tras el anuncio de los Estados Unidos sobre la petición de extradición de varios integrantes del denominado ‘Clan Úsuga’ , entre ellos su máximo cabecilla, Darío Antonio Úsuga David, alias ‘ Otoniel ’, se incrementarán las investigaciones y operativos contra ese grupo delincuencial para continuar cerrando el cerco a su líder principal (Lea también: Departamento de Estado ofrece $5 millones de dólares por captura de 'Otoniel' ).

Sin desescalamiento estaríamos llegando a un nuevo proceso de paz fallido: Farc: Mientras se desarrolla el ciclo 38 de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, la guerrilla emitió un documento en el que se muestra pesimista frente al desarrollo de las negociaciones y afirma que “falta mayor voluntad política del Gobierno”.

No creo que al cese bilateral se pueda llegar por presión: alcalde de Medellín: El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, víctima de las Farc cuando su hermano fue asesinado en un fallido intento de rescate en Antioquia, manifestó que las acciones terroristas del grupo guerrillero en las diversas regiones del país son la evidencia de que no hay condiciones para decretar uncese al fuego bilateral (Lea también: Sin desescalamiento estaríamos llegando a un nuevo proceso de paz fallido: Farc )

Director de diario El Nacional denuncia ante el Vaticano situación de Venezuela: El director y editor del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, trató este miércoles en el Vaticano la situación de Venezuela en un encuentro con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin (Lea también: Venezuela es claramente una dictadura: expresidente Andrés Pastrana ).

Madres víctimas de falsos positivos piden que limpien el nombre de sus hijos: Por los falsos positivos, Carmenza Rojas perdió a dos de sus hijos: Víctor, a quien hicieron pasar como guerrillero en Ocaña, Norte de Santander; y a John, a quien 5 meses después asesinaron por investigar por este hecho. (Lea también: Es imposible que altos mandos no supieran de falsos positivos: HRW )

Colombianos pagarán intereses más bajos de vivienda: minVivienda: El Gobierno Nacional anunció que cuatro bancos en el país extenderán por 8 años los subsidios de préstamos para programas de vivienda.

Procuraduría investiga presuntos malos manejos en Emcali: Los malos manejos administrativos tienen al borde de la quiebra a lasEmpresas Municipales de Cali, Emcali, luego de dos años de haber sido devuelta a la administración, aseguró el presidente de Sintraencali, Jorge Iván Vélez (Lea también: En medio de escándalo renunció el gerente de Emcali, Germán Marín Zafra )

Se estrenó Carta a una Sombra, documental sobre la vida de Héctor Abad: Con la asistencia de por lo menos 500 personas se estrenó en Medellín el documental Carta a una Sombra, un material de 73 minutos basado en la vida e historia del defensor y luchador de Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez.

Gobierno pide apoyo a banca privada para que apoye a empresas de servicios: Un llamado de atención hace el Gobierno a la banca privada para que apoye de una mejor manera a las empresas exportadoras de servicio.

