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Blu Radio  / Nación  / Proyecto de ley busca restringir el acceso y el registro para menores de 14 años a redes sociales

Proyecto de ley busca restringir el acceso y el registro para menores de 14 años a redes sociales

La iniciativa que contempla verificación obligatoria de identidad para todos los usuarios y multas de hasta 5.000 salarios mínimos para plataformas que incumplan las medidas, recibió ponencia positiva en la Cámara y pasa a primer debate.

Menores de edad en redes sociales.
Menores de edad en redes sociales.
Foto: UNIR.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para las plataformas de redes sociales que operan en Colombia.

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Uno de sus principales puntos es la protección de niños y adolescentes. La propuesta obligaría a las plataformas a restringir tanto el registro como el acceso de menores de 14 años, excepto en aquellas diseñadas específicamente para ellos que cuenten con controles parentales y autorización de sus representantes legales.

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Por otro lado, las redes sociales tendrían que verificar obligatoriamente la identidad de todos sus usuarios, una medida que también busca combatir las cuentas falsas y la suplantación de identidad, que, según la ponencia, han facilitado delitos como estafas, extorsiones y acoso.

También habría nuevas garantías para los usuarios. Quienes sean sancionados o bloqueados tendrían derecho a conocer las razones y a apelar las decisiones de moderación. A su vez, las plataformas tendrían que explicar cómo funcionan sus algoritmos de recomendación, publicidad y eliminación de contenido, y publicar informes semestrales sobre los contenidos retirados, las causas y los tiempos de respuesta.

Otro punto está relacionado con las denuncias. Las plataformas tendrían que habilitar mecanismos rápidos para reportar contenido ilegal o que vulnere derechos. Si existen indicios de explotación sexual, pornografía infantil, grooming o reclutamiento de menores, el reporte deberá ser remitido a la Policía, la Fiscalía y el ICBF, además de conservarse la evidencia digital.

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La propuesta también prohíbe la creación de cuentas falsas, la retención de datos personales sin consentimiento y la difusión intencional de información falsa para manipular la opinión pública o difamar a personas.

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Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos a las plataformas que incumplan las disposiciones y, en casos reiterados, ordenar el bloqueo temporal o permanente de su operación en Colombia.

Este proyecto de ley, radicado por el Representante a la Cámara del Partido Liberal Germán Rozo, ya recibió ponencia positiva y ahora pasará a primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.

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