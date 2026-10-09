Proyecto de ley busca restringir el acceso y el registro para menores de 14 años a redes sociales

Avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para las plataformas de redes sociales que operan en Colombia.

Uno de sus principales puntos es la protección de niños y adolescentes. La propuesta obligaría a las plataformas a restringir tanto el registro como el acceso de menores de 14 años, excepto en aquellas diseñadas específicamente para ellos que cuenten con controles parentales y autorización de sus representantes legales.

Publicidad

Por otro lado, las redes sociales tendrían que verificar obligatoriamente la identidad de todos sus usuarios, una medida que también busca combatir las cuentas falsas y la suplantación de identidad, que, según la ponencia, han facilitado delitos como estafas, extorsiones y acoso.

También habría nuevas garantías para los usuarios. Quienes sean sancionados o bloqueados tendrían derecho a conocer las razones y a apelar las decisiones de moderación. A su vez, las plataformas tendrían que explicar cómo funcionan sus algoritmos de recomendación, publicidad y eliminación de contenido, y publicar informes semestrales sobre los contenidos retirados, las causas y los tiempos de respuesta.



Otro punto está relacionado con las denuncias. Las plataformas tendrían que habilitar mecanismos rápidos para reportar contenido ilegal o que vulnere derechos. Si existen indicios de explotación sexual, pornografía infantil, grooming o reclutamiento de menores, el reporte deberá ser remitido a la Policía, la Fiscalía y el ICBF, además de conservarse la evidencia digital.

La propuesta también prohíbe la creación de cuentas falsas, la retención de datos personales sin consentimiento y la difusión intencional de información falsa para manipular la opinión pública o difamar a personas.

Publicidad

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio podría imponer multas de hasta 5.000 salarios mínimos a las plataformas que incumplan las disposiciones y, en casos reiterados, ordenar el bloqueo temporal o permanente de su operación en Colombia.

Este proyecto de ley, radicado por el Representante a la Cámara del Partido Liberal Germán Rozo, ya recibió ponencia positiva y ahora pasará a primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.