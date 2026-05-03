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Puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta cerrará temporalmente por riesgo estructural

La medida fue adoptada por el Invías tras detectar procesos de erosión y socavación en la estructura. El objetivo es prevenir emergencias y proteger a los usuarios de este corredor internacional.

Puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta.jpg
Puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta.
Foto: Invias.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 3 de may, 2026

El Instituto Nacional de Vías (Invías) ordenó el cierre preventivo del puente internacional Francisco de Paula Santander, ubicado en el kilómetro 13 del Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

La decisión se tomó tras varias inspecciones técnicas que evidenciaron el avance de procesos de erosión y socavación en elementos clave de la estructura, afectando pilas y el estribo final, especialmente en el sector correspondiente al territorio venezolano.

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Según explicó la entidad, estos fenómenos están asociados a la dinámica del río Táchira, cuyo comportamiento ha deteriorado el terreno y dejado expuesta parte de la base del puente. Esta situación incrementa el riesgo para el tránsito, sobre todo ante eventuales crecientes súbitas.

“El cierre preventivo se implementa como una medida necesaria para evitar afectaciones mayores y salvaguardar la integridad de los usuarios que transitan por este corredor binacional”, indicó la entidad a través de un comunicado.

De manera paralela, el Invías adelanta estudios técnicos para definir las intervenciones necesarias, que incluirán obras hidráulicas para controlar el flujo del río y reforzar la estructura del puente, con el fin de estabilizar la zona y restablecer su funcionamiento seguro.

Dado el carácter internacional de la infraestructura, la entidad también coordina acciones con autoridades de Venezuela para atender la situación de manera conjunta.

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