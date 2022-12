Puerto Rico se prepara para despedir a Cheo Feliciano

salsero Cheo Feliciano, fallecido el jueves en un accidente de automóvil mientras conducía a su residencia.

Feliciano será velado este sábado y domingo en el coliseo Roberto Clemente de San Juan antes de ser expuesto el lunes en el Teatro La Perla en Ponce y enterrado en el cementerio católico del pueblo nativo del fenecido artista.

"Lo que se hará acá será algo bien sencillo a petición de la familia. Va a ser un velatorio bien de pueblo, humilde, tranquilo, para que el pueblo de Puerto Rico le dé su último adiós a Cheo Feliciano", dijo hoy a Efe Carlos Marín, administrador del complejo deportivo Coliseo Roberto Clemente.

Fue en el coliseo Roberto Clemente donde Feliciano participó junto a las Estrellas de la Fania en el primer concierto que ofrecieron en la isla caribeña en el 1973.

El cuerpo de Feliciano se encuentra en preparativos de embalsamamiento en la funeraria Ehret de San Juan, según explicó hoy a Efe el supervisor del lugar por 30 años, Luis Vázquez.

Dijo que la familia de Feliciano le entregaría a los embalsamadores de la funeraria la vestimenta con la que velarán al fenecido artista.

En esta misma funeraria, instituida hace más de 60 años, han velado a otros destacados artistas puertorriqueños como Tommy Olivencia, Ruth Fernández y Catalino "Tite" Curet Alonso, de quien Feliciano le grabó más de 30 temas de su autoría.

Feliciano murió el jueves en la madrugada a sus 78 años en una accidente de tráfico con su automóvil, que conducía sin el cinturón de seguridad puesto.

Acababa de salir de un casino del turístico barrio de Condado y regresaba a su casa en la localidad de Cupey (a las afueras de San Juan) en un Jaguar que se estrelló con fuerza contra un poste de cemento, lo que causó su muerte en el acto.

La viuda y esposa durante 56 años, Socorro Prieto León, conocida como Cocó, apuntó la posibilidad de que su marido regresara del citado casino, cuyo supervisor del área de juegos confirmó a Efe que Feliciano estuvo allí antes de partir hacia su casa.

Prieto León y el cantante de éxitos como "Amada mía" o "Anacaona" tenían previsto pasar el día con sus nietos antes de viajar hoy a México, donde mañana iba a participar en un espectáculo de los "Salsa Giants", del músico puertorriqueño Sergio George.

La presentación en Acapulco de la última producción en la que apareció Feliciano se convertirá el sábado en un homenaje póstumo al cantante.

Feliciano grabó más de una veintena de discos, entre los que se destacan "Cheo" -posiblemente el más emblemático de su carrera-, "Cheo Feliciano with a little help from my friend", "Felicidades", "Looking for love", "The singer", "Mi tierra y yo", "Estampa", "Cheo Feliciano y la Rondalla Venezolana" y "Cheo Feliciano en Cuba".

Con EFE.