De La Espriella les da un mes a grupos armados para organizar su sometimiento a la justicia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, lanzó este jueves un duro mensaje a los grupos armados ilegales del país al advertir que tendrán un mes de plazo para organizar su sometimiento a la justicia una vez inicie su administración.

Durante el acto en el que recibió la acreditación que lo avala como nuevo presidente de Colombia, De La Espriella aseguró que su política frente a las organizaciones criminales estará basada en la aplicación del Estado de derecho y descartó beneficios extraordinarios.

"A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón, organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas", afirmó.

De La Espriella aseguró que en su gobierno "no habrá ofertas generosas", como las dio el Gobierno de Gustavo Petro: “La connivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”.Asímismo, enfatizó en que su Gobierno solo se regirá bajo el imperio de la ley: “La ley y solo la ley”.



El mandatario electo también aprovechó su intervención para agradecer a la organización electoral por el desarrollo de los comicios y aseguró que su victoria representa un cambio en la forma de hacer política.

No puede faltar una merecida mención a la organización electoral por su trabajo. Se trata de un triunfo ético porque fue del pueblo en contra de los partidos. Los colombianos han votado por un nuevo destino, un nuevo modelo, un nuevo orden y una nueva forma de hacer política. No los defraudaré

De La Espriella anuncia auditoría anticorrupción

Durante su discurso, el presidente electo sostuvo que recibirá un país con profundas dificultades institucionales y económicas, al tiempo que lanzó fuertes críticas contra el gobierno saliente: "No tengo la menor duda de que el 7 de agosto asumiré el gobierno de un país quebrantado. La persona a la que sucederé se encargó de debilitar las instituciones y dividir a los colombianos".

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También cuestionó las condiciones en las que enfrentó la campaña presidencial: "Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los periodistas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado. Yo, en cambio, solo contaba con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión". Pese a esas afirmaciones, insistió en que gobernará para todos los ciudadanos, incluidos quienes no votaron por él.

"Insisto en que en estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos. Seré el presidente de todos los colombianos. Mis compatriotas contarán con garantías para expresar su respaldo y para increpar las políticas del Gobierno. Habrá garantías plenas y absolutas para que, dentro de la Constitución y la ley, ejerzan la oposición".

Finalmente, anunció que una de las primeras decisiones de su administración será realizar un proceso de revisión de las cuentas públicas: "Empezaremos por realizar una auditoría exhaustiva y un empalme anticorrupción que nos permita hacer un riguroso corte de cuentas y determinar el saqueo. Estamos trabajando de sol a sol para restablecer el país y recuperar la confianza de los colombianos".