"¿Qué hacemos con las flores sembradas para agosto?": Silleteros de Medellín

Las flores sembradas en el corregimiento de Santa Elena, la tierra de silleteros en Medellín, se quedaron sembradas.

El anuncio de la alcaldía de la ciudad, que el evento más importante de la ciudad se aplaza de agosto a noviembre por culpa del coronavirus, cayó por sorpresa entre los silleteros que estaban listos para armar sus silletas.

“En abril le preguntamos al alcalde: ¿va a haber feria? Ese era el límite para saber si sembrábamos o no las flores. Nos dijo que sí, que sembráramos que la feria se iba a hacer. Y entonces todos sembramos. Ahora los cultivos están ahí, a punto de florecer, a dos semanas del auge y ya no hay feria”, cuenta Diana Grajales, líder del corregimiento y vocera de varias familias silleteras.

Según Grajales, en abril el dilema de los silleteros era sembrar y que no hubiera feria en agosto, con lo que las flores se perdían o no sembrar y que llegara el octavo mes del año con la feria y que no tuviéramos cómo hacer las silletas.

“Hay flores que son de un solo corte, como el Girasol, es decir, que dan una sola flor y ya. Esas se deben sembrar 3 meses o 3 meses y medio antes para que puedan florecer en la época que lo necesitamos”, sostuvo.

“La pregunta ya es otra. Dijeron que no hay feria en agosto, ¿entonces estas flores que sembramos qué? Si todo el capital de nosotros está invertido en estos cultivos, ¿con qué vamos a garantizar flores para noviembre?”, añadió.

El coronavirus puso en jaque a los silleteros. “No vamos a tener a quién vender ahora estas flores ni qué hacer con esto que está listo para cortar en agosto. Propusimos que se haga una pre-feria, que sería hacer silletas y que la alcaldía las compre para que las flores que están sembradas se puedan vender” dice Rogelio, otro campesino silletero de Santa Elena.

“Uno siembra estas flores para que los turistas las disfruten. No tenemos dinero para volver a sembrar y las flores se demoran mínimo 3 meses, entonces si la feria sería en noviembre, tendríamos que arrancar estas y sembrar ya, para poder garantizar flores para fin de año”, agregó Mario Atehortúa, quien por años se ha dedicado a sembrar las flores en Santa Elena.

“¿Quién nos asegura que vamos a tener feria en noviembre? Donde sembremos hoy y digan cuando llegue ese momento que tampoco hay, la pérdida sería peor”, indicó Diana Grajales, otra de las artesanas de las flores.

Según las organizaciones silleteras en Santa Elena, por cada finca se pueden invertir hasta 40 millones de pesos para garantizar el cultivo de flores que cada año eran para recibir a 8.000 o 9.000 turistas en una semana, en época de feria, lo que este año no pasará por culpa del coronavirus.

