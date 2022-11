¿Qué le dijo al New York Times? Comandante del Ejército revela cuestionario completo

El comandante del Ejército Nacional, general Nicasio Martínez, le respondió a The New York Times que no existe ninguna razón para pensar que pueda haber bajas equivocadas o ‘falsos positivos’ por las instrucciones impartidas desde el alto mando, luego de un artículo en el que el medio estadounidense asegurara que se estaban presentando incentivos a las tropas.

Le puede interesar: ¿Vuelven casos de falsos positivos? Así lo plantea investigación de New York Times

Publicidad

En una extensa información, el alto oficial aseguró que el documento que rige las operaciones en terreno obedece a una construcción colectiva entre los comandantes que se reunieron en febrero de este año, y refleja el consenso de todos los generales.

Agregó que no existe evidencia sobre represión a las unidades que no tuvieran altos números en combate, y pidió al medio estadounidense aportar información de su conocimiento para hacer la evaluación correspondiente.

Además, dijo que las fuerzas actúan bajo el principio de legalidad y articula todas las capacidades institucionales del Estado.

El comandante aseguró que, junto con las respuestas, al periodista se le entregaron soportes y documentos anexos.

Publicidad

En el artículo publicado por el diario The New York Times, a cargo de su corresponsal en la región Andina, Nicholas Casey, asegura que altos mandos del Ejército colombiano habrían impartido órdenes para que las tropas dupliquen la cantidad de criminales abatidos, estrategia que podría llevar a casos similares a los llamados ‘falsos positivos’.

La publicación revela que durante una reunión a principios de año, a generales y coroneles se les pidió que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques, esto según documentos revisados por The New York Times y la versión de tres oficiales de alto rango que hablaron sobre esas medidas.

Publicidad

Entorno a esta publicación han surgido varias reacciones, el primero fue el representante de la Cámara por el Partido Verde Inti Asprilla, quien desde su cuenta de Twitter aseguró que el artículo confirma los rumores de la semana pasada sobre una nueva era de ‘falsos positivos’ que se estaba gestando al interior de las Fuerzas Militares, por lo que pidió la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero.



El expresidente y senador Álvaro Uribe, por su parte, desde su cuenta de Twitter dijo que la publicación es una manera de desacreditar a las FFAA y de proteger la impunidad al ‘narcoterrorismo’. Además, aseguró que ignoraron las respuestas de oficiales y las distorsionaron para decir que había órdenes de asesinar inocentes y de no proteger civiles.



Por otra parte, algunos congresistas como Katherine Miranda dicen que esta semana procederían nuevamente con la moción de censura del ministro de Defensa Guillermo Botero.



Quien también se pronuncio fue el director de Acore, Jaime Ruiz, quien aseguró a BLU Radio que la publicación del NYT era una campaña de desprestigio a las Fuerzas Militares, además, señaló que no era la primera vez, por lo que no se le hacía extraño ese tipo de situaciones.



Por otro lado, la exrepresentante a la Cámara Angela María Robledo, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que esperaba la renuncia del comandante del Ejército Nicasio Martínez.



https://twitter.com/angelamrobledo/status/1129777818508898304



Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a través de redes sociales le “ordenó” al comandante Martínez publicar en su totalidad la entrevista entregada al diario estadounidense.



A propósito del artículo de hoy en el @nytimes, ordené al @COMANDANTE_EJC general Nicacio Martínez, publicar la entrevista entregada a ese medio de comunicación. Opinión pública debe conocer la totalidad de las respuestas. — Guillermo Botero (@GuillermoBotero) May 18, 2019

Escuche el audio aquí:

Publicidad