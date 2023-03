¿Qué pasará con la plata de quienes cayeron en pirámide ganadera? Habla abogado de las víctimas

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el abogado Fabio Humar, quien representa a varias personas que cayeron en la llamada pirámide Rocha, entregó detalles sobre el proceso que inició como un negocio de ganado y que ahora se volvió en un dolor de cabeza para los “inversionistas”.

Las familias que cayeron en la estafa son en su mayoría estrato 5 y 6 y les ofrecían ganancias entre el 35 % y 40 % por compra y engorde de ganado.

El directamente implicado es Felipe Rocha, quien según las denuncias, prometía comprar ganado cebú para venderlos y tener una rentabilidad de más del 30%. Se habla de 80 estafados, sin embargo, con el pasar de los días, la cifra ha aumentado.

Según el abogado, “ya no hay una sola reunión, social, académica, en la que uno no se encuentre con alguien que diga que es víctima. El único que sabe es quien cometió estas irregularidades. Hay gente que le da pena que no quiere decir”.

Señaló que van a presentar los recursos penales necesarios, “es un poco iluso creer que se recupera el 100 % de la inversión y los interese, pero creemos que se puede recuperar algo importante”, dijo.

En este sentido, aseguró que también presentarán recursos contra María Francisca Medina de Rocha, mamá de Rocha, pues ella aparece como representante legal de la sociedad, que según ellos se utilizó como un mecanismo fraudulento.

Escuche aquí la entrevista con el abogado: