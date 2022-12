¿Qué pasó con Los Puros Criollos? Denuncian censura a programa de TV

Este 6 y 7 de diciembre hubo un cambio en la parrilla de programación de Señal Colombia; el reconocido programa ‘Los Puros Criollos’ salió de la programación del canal público justo después de que se publicara un capítulo de La Pulla, espacio de opinión de El Espectador, en que el presentador Santiago Rivas se unía a la crítica contra la polémica ley de regulador convergente, un proyecto de ley con que el Gobierno Duque pretende unificar los medios públicos de comunicación.

Puede que quiten Los Puros Criollos, pero no nos van a quitar lo público. ¿Es así como se da un debate de altura? ¿Para eso les sirve estar al frente de los medios de comunicación? Ayúdennos mandando un PQR a @SenalColombia #AntesErasChévere #SeValeDiferir #LoCriolloNosPertenece pic.twitter.com/jnw4ZNsE3d — Santiago Rivas (@Rivas_Santiago) December 7, 2018

Rivas, como presentador del programa de Señal Colombia, anunció en su cuenta de Twitter que el programa no estuvo al aire y tampoco estará la próxima semana por su aparición “en un video de La Pulla (…) ser crítico no es ser enemigo ni es un pecado, no debería tratarse con arbitrariedad una pelea que no se está dando de manera violenta (…) sin embargo nos están censurando”.

#LaPulla: ¿Gobierno censura programa de TV? Qué coincidencia que después de publicar un video con el presentador de Los Puros Criollos, @Rivas_Santiago, @RTVCco decide sacarlo del aire. ¡Bienvenidos al gobierno en el que calladitos se ven más bonitos! #LoCriolloNosPertenece pic.twitter.com/qDNLIj7h2m — La Pulla (@LaPullaOficial) December 8, 2018

El canal de La Pulla también subió un video a sus redes sociales denunciando censura, sin embargo, el gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, afirmó al diario El Espectador que el motivo de la no emisión del programa esta semana fue porque los capítulos que se iban a presentar eran de temporadas pasadas y que la participación de Rivas en el video “no tiene nada que ver”.

“Lo que sale o diga La Pulla, fuera de estar equivocada a mi forma de ver, no tiene nada que ver con las decisiones que se toman en RTVC”, agregó Bieri.

Este es el video de La Pulla sobre la ley de regulador convergente que impulsa el Gobierno Duque: