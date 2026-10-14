Quemaron camión en vía Campoalegre–Algeciras, Huila: sería por no pago de extorsión

Un camión fue incinerado en la vía que comunica a los municipios de Campoalegre y Algeciras, en el departamento del Huila. Según la información preliminar, hombres armados habrían interceptado el vehículo y obligado al conductor a descender antes de prenderle fuego.

El hecho se registró en un punto ubicado a aproximadamente siete kilómetros del casco urbano de Algeciras. Por ahora, la información conocida sobre lo ocurrido es preliminar y se espera que las autoridades establezcan las circunstancias del ataque.

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De acuerdo con las primeras versiones, la incineración del camión estaría relacionada, al parecer, con el no pago de extorsiones que serían exigidas por disidencias de las Farc en esta zona del departamento del Huila.

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