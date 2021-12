Quienes militaron en terrorismo, que no vengan a hablar de honor: Duque a Petro por 9S en Bogotá

Desde la Escuela de Cadetes General Santander el presidente Iván Duque hizo un fuerte pronunciamiento enviando mensajes a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de ONU, la alcaldesa Claudia López , el exdefensor Carlos Negret , por el informe independiente que calificó de masacre policial lo sucedido el 9 de septiembre de 2020 , pero también al candidato presidencial Gustavo Petro, que dijo que dicha ‘masacre’ fue hecha por el Gobierno.

“Pero quienes militaron en el terrorismo, quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo, no pueden venir a hablar de honor frente a quienes han obrado siempre del lado de la legalidad”.

El mandatario agregó que, como demócrata, “nunca he tenido un alias".

"Nunca ha empuñado un arma para justificar una causa y nunca lo haré”, aseveró.

Haciendo una referencia indirecta al informe de la relatora el presidente dijo que prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen “el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a la institución y a las instituciones”.

Este martes el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro , había dicho lo siguiente a través de su cuenta de Twitter:

“Esta masacre hecha desde el Gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los noventa. Un Gobierno indolente ante los reclamos de su pueblo y una teoría de seguridad del enemigo interno que convierte al Estado en asesino”.

De manera vehemente, el presidente le respondió que quienes se beneficiaron de la impunidad y no respondieron por sus crimines, haciendo referencia al indulto otorgado al M19, no pueden “ahora sacar un dedo inquisidor cuando no se ha surtido el debido proceso sobre todo frente a quienes los protegen”.