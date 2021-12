Rodolfo Hernández: “No he contemplado apoyar a Petro en segunda vuelta porque ganaré en la primera”

El exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial Rodolfo Hernández dijo en Mañanas BLU que no ha contemplado apoyar a Gustavo Petro en segunda vuelta por una sencilla razón: cree que él ganará en la primera.

“Yo hemos ni siquiera considerado esa posibilidad porque voy a ganar en primera. Así me decían en Bucaramanga, que yo era un loco, que no funcionaba, que no tenía una posibilidad. Hoy me ya están tomándome más en serio. Les voy a ganar en primera”, dijo.

Añadió que ganará la Presidencia porque sabe llegar con la emoción y la gente le cree, sobre todo porque no hace política de la manera tradicional: “Con ladrillos, lechona, cerveza, buses, pólvora”.

A la pregunta: ¿usted es petrista o antipetrista? El exalcalde respondió que es colombiano y demócrata, nada más, aunque, ante la insistencia, fue un poco más allá.

“Nunca he estado en las filas petristas, pero hay unas cosas en las que él tiene razón”, manifestó tras afirmar que el exalcalde de Bogotá tiene deficiencias en la administración.

“Él sabe mucho de política, pero no sabe sumar ni restar. La prueba fue lo que hizo con los carros de la basura cuando estuvo en su administración”, añadió.

Publicidad

Escuche la entrevista completa con Rodolfo Hernández en Mañanas BLU:

Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí: