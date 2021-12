Me alegra que reconozcan que mi hermano no era vándalo: familiar de victima en protestas 9S

Anthony Estrada era un ciudadano venezolano que salió de su país buscando un trabajo y estabilidad económica; llegó a Soacha, Cundinamarca, donde se radicó y empezó a vender accesorios para teléfonos y computadores.

Osmary Estrada, su hermana, asegura que “el sueño de él era montar un negocio y trabajar decentemente”.

Asegura además que, su hermano no participaba en protestas, pues en Venezuela en el año 2017, perdió a un familiar, de 14 años, durante las manifestaciones.

A él por la pandemia se le acumularon muchas deudas y él ese día tenía que trabajar. El ve que la cosa está caliente en los CAI y el cuando guarda el carrito con lo que vendía tenía que pasar por al frente del CAI y paró a saludar a unos amigos y en ese momento recibió un impacto de bala en el pecho Dijo

Este lunes, se conoció un informe de una relatoría independiente en cabeza del exdefensor del pueblo Carlos Negret, según los hallazgos, durante las protestas que se desarrollaron los días 9 y 10 de septiembre de 2020, tras la muerte de Javier Ordoñez , hubo “una masacre por parte de la policía”, donde perdieron la vida 14 manifestantes en Bogotá y Soacha.

Osmary Estrada se refirió a las conclusiones de este informe y aseguró que su hermano no era un "vándalo".

“Realmente mi hermano no era un vándalo, era una persona trabajadora y humilde que tenía que por el pan de cada día, también de su hijo para poder mandar a Venezuela y pues no era fácil, me alegra que reconozcan que ni mi hermano ni los demás jóvenes eran vándalos”.