Quieren meter ideología de género de "contrabando" en el acuerdo de paz: Ordoñez

El exprocurador Alejandro Ordóñez, en entrevista con Mañanas BLU, reiteró que es un hecho que los acuerdos de La Habana conllevan la ideología de género e incluso manifestó que estos redefinen el concepto de familia.



“Se ha oído decir que no hay por ninguna parte, pero conceptualmente ese tema sí aparece en el acuerdo. La denominación “ideología de género” no aparece, pero el concepto sí. Al igual que pasó con las cartillas, la esta ideología la quieren meter de contrabando”, manifestó.



En ese sentido, aseguró que el Gobierno no puede desconocer que esa “doctrina” está implícita en lo acordado con las Farc.



“Hay una utilización que implica la noción ideológica que estoy refiriendo. Cuando se firma el acuerdo parcial se reconoce lo novedoso de ese tema”, acotó.