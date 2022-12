Quise suicidarme por críticas, no por golpiza: novia del personero de Montenegro

Andrea Ramírez, novia del personero de Montenegro, Quindío, contó los detalles de la pelea que sostuvo con su pareja Germaín Cardona el pasado fin de semana, en donde recibió una fuerte golpiza.

Según la mujer, fue una pelea con agresiones mutuas que no debió salir a la luz pública en los medios de comunicación, pues sucedió en un contexto familiar.

“No fuimos nosotros los que publicamos las fotos a las redes sociales, fue una persona de un medio que me llamó a mí y me dijo que si podía sacarlas en medio de la edición, entonces él no las sacó pero se las dio a otro medio que se encargó de subirlo a las redes sociales (…) las fotos se tomaron como evidencia para la Policía más no para subir a las redes sociales”, justificó la mujer.

Ramírez confesó que sigue siendo la novia de su agresor, que sigue enamorada de él y que pretende superar la situación en pareja, pues su agresor es un ser humano y “cualquiera se equivoca”.

“Germaín antes de ser personero fue ser humano, cualquier persona se equivoca, no lo estoy justificando porque el hecho es reprochable aunque yo también lo agredí en algún momento”, enfatizó.

Incluso, la mujer enfatizó en que llegó a pensar en suicidarse por los comentarios en redes sociales, pero no por la agresión que recibió por parte del personero Germaín.

“Más quería acabar con mi vida por lo que me dicen en redes sociales que por lo que me hizo Germaín (…) lo que me duele es que, aparte de todo esto, las redes nos ataquen”, agregó.

La joven, quien trabaja como auxiliar de enfermería en el ICBF en el municipio, lamentó que la criticaran por no demandar a su novio.

“Todos reprochan, que por qué no demandé, que soy una idiota”, rechazó la mujer.

Finalmente, confesó que tenía planes de matrimonio con el personero Germaín Cardona, con quien cumple un año y medio de relación, pero por el escándalo público lo aplazarán.

“Primero debemos pasar esta página para decidir si nos vamos a casar, optamos por el diálogo, lo tratamos de superar, no podemos decir que estamos felices pero aún tratamos de dialogar, estamos yendo a donde una psicóloga”, finalizó.

Ya renunció el Personero del Montenegro, Quindío luego de la salvaje golpiza a su señora??? Exigimos su renuncia YAA pic.twitter.com/MBeFxepXee — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) July 28, 2016