Radican queja disciplinaria contra el ministro de Educación por presunta participación en política

El partido Movimiento de Salvación Nacional, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, por una presunta participación en política en medio de la campaña para las elecciones presidenciales.

De acuerdo con Salvación Nacional, tanto desde la cuenta personal de Rojas en la red social X como desde el perfil oficial del Ministerio de Educación se habrían emitido mensajes que cuestionan las propuestas de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, y utilizan un lenguaje que, a juicio del partido, busca deslegitimar al candidato.

Salvación Nacional cita una publicación del Ministerio de Educación realizada el pasado 3 de junio, en la que se menciona directamente a Restrepo por sus afirmaciones sobre haber sido el creador de la política de Matrícula Cero, ante varios interrogantes que han surgido alrededor de la posibilidad de eliminar esta política si De La Espriella gana las presidenciales.

Señor @jrestrp cuéntele la verdad a Colombia. Que fue hasta el segundo semestre de 2021 y gracias al estallido de la juventud de Colombia que ustedes adoptaron la gratuidad, de manera parcial y con restricciones.



La gratuidad en la matrícula no es un logro suyo. Fue gracias a la… https://t.co/QVF39eXlLA — MinEducación (@Mineducacion) June 3, 2026

“La gratuidad en la matrícula no es un logro suyo. Fue gracias a la juventud de Colombia y a un movimiento estudiantil que, a pesar de que ustedes los persiguieron, violentaron y mataron, llenaron las calles y siguieron avanzando por el derecho que nunca se les debió negar”, señala el mensaje publicado por MinEducación.



“Es inadmisible y vergonzoso que un funcionario de rango nacional rompa su deber de neutralidad para actuar como jefe de debate del oficialismo”, afirmó el Movimiento de Salvación Nacional. La organización agregó que estas actuaciones afectarían los principios de independencia institucional y del Estado Social de Derecho.

Petro responde a la denuncia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro defendió la actuación de su ministro y aseguró que las afirmaciones de José Manuel Restrepo constituyen un ataque contra una política pública impulsada por su administración. “Es instrucción que he impartido y es el derecho del Gobierno defender el Gobierno ante la mentira”, escribió Petro.

Cada vez que se ataca un programa del gobierno, todo funcionario o funcionaria del gobierno tiene derecho a defenderlo.



Es instrucción que he impartido y es el derecho del gobierno defender el gobierno ante la mentira.



El exministro de hacienda del gobierno de Duque, hoy… https://t.co/E6RA6E2vDR — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

La controversia se centra en el origen de la política de gratuidad en la educación superior pública. Petro argumenta que al momento de la creación de Matrícula Cero, ese programa se financiaba con recursos del presupuesto de inversión, lo que lo convertía en una medida temporal que podía ser modificada o eliminada por administraciones posteriores.

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El presidente sostiene que la diferencia actual es que la gratuidad en las universidades e instituciones tecnológicas públicas quedó incorporada como gasto de funcionamiento y respaldada por ley, lo que le otorga una protección jurídica más sólida y dificulta su eliminación por futuros gobiernos. Por esa razón, atribuye este avance a su administración.