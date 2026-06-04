“No saquen al viejito”: expresidente Uribe explica su respaldo a Abelardo De La Espriella

En diálogo con Mañanas Blu, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de los resultados electorales del pasado domingo, confirmando su respaldo irrestricto a la candidatura de Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

A pesar de reconocer la derrota de su candidata, Paloma Valencia, Uribe enfatizó que su apoyo responde a un compromiso ético y a la defensa de pilares fundamentales para el país.

Uribe explicó que su adhesión a la campaña de De La Espriella no es un movimiento improvisado, sino el cumplimiento de una promesa hecha meses atrás. “Nosotros dijimos el año pasado, tanto Paloma Valencia, nuestra candidata, como yo, que si él pasaba la segunda vuelta y no pasaba Paloma, nosotros lo apoyábamos”, afirmó el exmandatario, subrayando que “cumplir la palabra” es una señal necesaria para las nuevas generaciones.

Para Uribe, De La Espriella representa la continuidad de sus tesis políticas, las cuales incluyen la defensa de la Constitución, la seguridad, el emprendimiento privado y un Estado pequeño y austero.



Según el expresidente, el candidato ganador “acogió nuestras ideas desde hace mucho rato” y ha logrado agitar banderas que él mismo ha defendido durante décadas, como la autoridad y el orden.

“Dejen que el viejito trabaje”

Frente a las interpretaciones de un posible relevo generacional en la derecha colombiana, Uribe fue enfático en que, aunque apoya el surgimiento de nuevos liderazgos, no tiene intención de retirarse de la lucha política. “Dejen que el viejito trabaje, que el viejito, este viejito que le está hablando quiere a Colombia y quiere la democracia”, expresó con vehemencia.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe Foto: Abelardo De La Espriella

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El exmandatario pidió que no lo excluyan de la labor de fortalecer al Centro Democrático: “No saquen al viejito de ayudar a este partido que defiende unas tesis importantes para Colombia”. Uribe se describió como un “sobreviviente por milagro de Dios” que, en su rol de padre y abuelo, siente el derecho y el deber de luchar por la patria hasta el fin de sus días.

Tensión con el Gobierno y llamado a la Fuerza Pública

Sobre el presidente Gustavo Petro, lo acusó a Uribe de irrespetar a las instituciones de seguridad. Ante esto, Uribe respondió que su llamado a la Fuerza Pública es meramente constitucional. “Si el presidente de la República da una orden inconstitucional, la fuerza pública tiene que obedecer a la Constitución y no la orden inconstitucional del jefe de Estado”, sentenció.

Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

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Uribe denunció lo que considera un “desplazamiento de soberanía”, alegando que el actual gobierno ha delegado el control territorial al terrorismo. Por ello, propuso una medida radical para enfrentar el narcotráfico y la violencia: “Hay que buscar rápidamente un acuerdo militar con los Estados Unidos, con Israel... aquí hay que recuperar una soberanía democrática para proteger a los ciudadanos”.

Finalmente, el expresidente advirtió sobre el peligro de que Colombia se convierta en una “sucursal chavista” bajo el liderazgo de figuras como Petro e Iván Cepeda. Uribe acusó a estos sectores de estar “armando otro estallido social violento” y de intentar desconocer los resultados electorales mediante el engaño a los jóvenes.

Escuche aquí la entrevista: