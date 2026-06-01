"Colombia está primero": director del Centro Democrático sobre apoyo a De La Espriella

Tras la reciente jornada electoral, el Centro Democrático, una de las fuerzas más influyentes de la derecha, se vio obligado a reconfigurar su estrategia de cara a la segunda vuelta. Gabriel Vallejo, director de la colectividad, confirmó el respaldo oficial de su partido hacia la candidatura de Abelardo De La Espriella, subrayando que esta decisión responde a una visión de país por encima de los intereses particulares.

"Aquí está primero Colombia, aquí está primero la libertad. Nosotros creemos que es un riesgo el proyecto político de Iván Cepeda y de Gustavo Petro", afirmó Vallejo durante su intervención en Mañanas Blu. Para el dirigente, el apoyo no es una cuestión de cálculos políticos, sino una necesidad imperativa para frenar el modelo de gobierno actual, al cual el uribismo se ha opuesto de manera frontal desde el inicio de la administración.

El director del Centro Democrático fue autocrítico al analizar los resultados obtenidos por Paloma Valencia, cuya candidatura no logró la tracción esperada en las urnas. Según Vallejo, el discurso del partido sobre la conformación de una "unidad amplia" no logró calar en la opinión pública como se proyectaba, lo que derivó en la necesidad de reagruparse rápidamente tras conocerse las cifras.

Al ser consultado sobre el posible impacto negativo de aliarse con sectores tradicionales cuestionados, Vallejo reconoció el desgaste institucional. "La clase política colombiana en general tiene un desgaste enorme. Se ha venido minando la confianza de los ciudadanos y seguramente ese discurso de, oiga, aquí están personas que pueden tener cuestionamientos, sin duda alguna pudo haber generado un efecto negativo", admitió. No obstante, enfatizó que la responsabilidad de la derrota le corresponde asumirla plenamente como cabeza del partido.



Uno de los puntos analizados fue la fórmula vicepresidencial de Valencia, Juan Daniel Oviedo, una apuesta que, aunque buscaba ampliar el espectro político, pudo haber generado fricciones con las bases más radicales del partido. Vallejo reconoció que esta decisión fue un factor que, a la postre, terminó afectando la fidelidad del electorado natural del uribismo.

"Cuando Paloma trata de acobijarse la cabeza, se desacobijaba los pies, y cuando se acobijaba los pies, se desacobijaba la cabeza. No fue fácil mantener esa fidelización con nuestro electorado", explicó al referirse a las dificultades de equilibrar una estrategia de centro con la identidad histórica del Centro Democrático. Pese a esto, aclaró que la esencia de la agrupación política permanece intacta en sus principios: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.

A pesar de la evidente derrota en la primera vuelta, el director del partido rechazó la idea de que departamentos clave como Antioquia hayan abandonado su identidad uribista. "Seguimos sintiendo el fervor y el cariño de los antioqueños por el presidente Uribe", aseveró, señalando que los resultados electorales deben interpretarse como una decisión puntual de los ciudadanos que optaron por la línea más radical que, a su juicio, representa Abelardo de la Espriella.

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Finalmente, Vallejo hizo un llamado a cerrar filas y dejar atrás las diferencias surgidas durante la campaña. "La fórmula para sanar esas heridas es el amor por Colombia. Ese amor es el que nos hace tomar una decisión sin pensarlo mucho", concluyó, mientas dijo que el objetivo del Centro Democrático sigue siendo garantizar la estabilidad democrática y evitar que el proyecto político liderado por el oficialismo se perpetúe en el poder. La colectividad se prepara ahora para enfrentar una segunda vuelta donde la polarización y la búsqueda de consensos definirán el futuro del país.