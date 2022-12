Ramiro Bejarano denunciará a Angelino Garzón y reitera que es inepto y corrupto

Luego de que el ex vicepresidente Angelino Garzón anunciara que demandará al abogado Ramiro Bejarano por calumnia y daño a su honor personal, asegurando que no permitirá que a través de sus opiniones Bejarano lo tilde de “inepto, dilatante y corrupto”, el jurista le respondió con una misiva titulada ‘Respuesta a la carta abierta del corrupto, diletante, inepto y clientelista de Angelino Garzón’.



Dijo que, al enterarse que será denunciado por calumnia, “es evidente que quien se ufana de ser defensor de los derechos humanos, no tiene reparo alguno en pretender establecer censura a la libertad de opinión a través de denuncias temerarias que no me intimidan” (Lea también: Angelino Garzón demandará al abogado Ramiro Bejarano por injuria y calumnia ).



Según Bejarano, el candidato a la Alcaldía de Cali “pierde su tiempo” al creer que con recursos judiciales lo va a detener, por lo que le responderá con otra denuncia por 'falsa denuncia'.



Esta es la carta enviada por Ramiro Bejarano a Angelino Garzón:



Bogotá, 8 de julio de 2015.



Respuesta a la carta abierta del corrupto, diletante, inepto y clientelista de ANGELINO GARZÓN.



Anuncia hoy en una carta abierta el ex vicepresidente ANGELINO GARZÓN que se propone denunciarme por calumnia, por haber opinado en mi columna de EL ESPECTADOR que él es inepto, diletante y corrupto, y porque he alertado a los caleños que si votan por él tienen que estar dispuestos a admitir que quien gobernaría sería su esposa Monserrat Muñoz.



Es evidente que quien se ufana de ser defensor de los derechos humanos, no tiene reparo alguno en pretender establecer censura a la libertad de opinión a través de denuncias temerarias que no me intimidan, como no me intimidé cuando en el pasado el entonces gobernador Garzón pretendió enlodarme con denuncias temerarias y hasta con pasacalles insultantes que, obviamente con su conocimiento, se pusieron en sectores sensibles de la ciudad. De manera que pierde su tiempo Garzón si cree que con sus amenazas me va a detener. Por el contrario, me propongo denunciarlo penalmente no sólo por falsa denuncia, como así lo haré en las próximas horas.



Seguiré opinando en mi columna y demostrando los elementos por los cuales considero que Angelino Garzón es corrupto, diletante, inepto, clientelista. Garzón ha gozado de impunidad, entre otras cosas, por su cercanía con el actual procurador Alejandro Ordóñez, a quien, como lo he denunciado en mi columna, tuvo la indelicadeza de hospedarlo en su casa de Ginebra (Suiza) siendo Ordóñez su investigador y Angelino el investigado.



Por lo demás, los caleños tienen derecho a saber por quién están votando para Alcalde de su ciudad, eso no es un hecho personal ni íntimo, como lo pretende mostrar el ex vicepresidente, tan no lo es que la Señora Monserrat Muñoz, asiste a las ruedas de prensa que ofrece el candidato Angelino, y en ellas no se comporta como una esposa abnegada sino dando órdenes a los periodistas, rechazando o cuestionando preguntas que resulten incómodas, y también a su propio cónyuge, gestos de intolerancia que con razón han merecido la atención de más de un comunicador.