Dron obligó a suspender vuelos en el aeropuerto José María Córdova durante 17 minutos

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia, fueron reanudadas luego de una suspensión temporal ocasionada por la presencia de un dron en la zona, según informó la Aeronáutica Civil este sábado 10 de octubre.

La entidad confirmó inicialmente la interrupción de las operaciones a las 10:28 p. m. y, posteriormente, anunció su restablecimiento a las 10:45 p. m.

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De esta manera, la suspensión se extendió durante aproximadamente 17 minutos, mientras las autoridades adelantaban los procedimientos establecidos para verificar las condiciones de seguridad en el área del aeropuerto.

Trino de la Aeronáutica Civil.

Aeronáutica Civil confirmó la reanudación de los vuelos

En su primera publicación en la red social X, la Aeronáutica Civil alertó sobre la presencia de un dron y anunció la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto José María Córdova.

La entidad explicó que se había activado el protocolo correspondiente para verificar la situación bajo los estándares de seguridad operacional.

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Minutos después, la autoridad aeronáutica publicó una actualización en la que confirmó que las operaciones aéreas se reanudaban, tras completar satisfactoriamente la verificación de la zona y la aplicación de las medidas de seguridad junto con las autoridades competentes.

Con este anuncio, se dio por terminada la suspensión temporal que afectó las actividades de la terminal aérea durante la noche del sábado.

🚨 ACTUALIZACIÓN: Se reanudan las operaciones aéreas en el Aeropuerto José María Córdova de #Rionegro



Tras la presencia de un dron, se completó con éxito la verificación de la zona y la aplicación de los protocolos de seguridad operacional junto con las autoridades competentes. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 11, 2026